Jeunesse malienne au Burkina Faso : L’AESMO valorise culture et unité à Ouagadougou

L’Association des Étudiants et Stagiaires Maliens de Ouagadougou (AESMO) a célébré la 7ᵉ édition de la Journée de l’Étudiant Malien du 14 au 15 novembre 2025 à Ouagadougou, mettant à l’honneur le talent, la diversité et la créativité de la jeunesse malienne vivant au Burkina Faso.

Placée sous le thème « Unité dans la diversité : renforcer la fraternité à travers la valorisation de nos cultures », cette édition a été jugée particulièrement pertinente par les organisateurs. Elle s’inscrit dans un contexte de crises multiples dans la sous-région et constitue un appel solennel à la cohésion, au dialogue et à la résilience.

« Notre Mali traverse une période tourmentée. Les crises sécuritaires, politiques et sociales ont ébranlé nos certitudes. Face à ces défis, certains baissent les bras. Mais nous, la jeunesse malienne, avons choisi une autre voie : celle de l’engagement, de la responsabilité et de l’espoir » a déclaré Mamadou Traoré, président de l’AESMO.

Il a également adressé un appel à ses compatriotes , à ne pas baisser les bras. « Ne soyons pas cette génération qui observe, mais celle qui agit. Ne soyons pas cette génération qui subit, mais celle qui transforme », a-t-il lancé.

Plusieurs activités ont animé les deux jours de célébration à savoir la Coupe de l’Ambassadeur, dont la finale a opposé le Mali au Niger ; des activités humanitaires et de sensibilisation en santé publique ; ainsi qu’une conférence publique animée par des intervenants de renom tels que Basolma Bazié, président de la Commission de l’AES, et Fodé Moussa Balla Sidibé, enseignant-chercheur.

Ben Bara Tahara Mint Mohamed La marraine de cette édition a exprimé sa reconnaissance envers les organisateurs et salué la pertinence du thème. « Nous venons d’horizons différents, mais nous portons les mêmes couleurs et les mêmes valeurs. Dans ce contexte de crise sécuritaire que traversent nos pays, le thème résonne avec une grande force. Il nous rappelle que la culture demeure un puissant levier de paix, de cohésion et de résilience » a-t-elle expliqué.

L’ambassadeur du Mali au Burkina Faso, Oumar Maïga, a lui aussi salué l’initiative, la décrivant comme un espace nécessaire à la promotion de la culture et des valeurs partagées. « Je voudrais souligner l’importance de la culture dans le développement socio-économique. Elle constitue le socle de notre société » a-t-il dit

Il a aussi conseillé aux étudiants de s’approprier leurs traditions . « Nos traditions et valeurs culturelles jouent un rôle essentiel dans le maintien du tissu social. Il est impératif que vous vous les appropriiez et les perpétuiez, pour construire un avenir commun plus ». A-t-il conclu.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24