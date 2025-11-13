Confédération des États du Sahel (AES) : La Commission nationale tient un langage de vérité face aux populations du Kadiogo

La Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES) a organisé une conférence publique, ce jeudi 13 novembre 2025, à Ouagadougou. Cette conférence publique, au titre de la région du Kadiogo, s’inscrit dans le cadre de la mission de sensibilisation des populations sur les objectifs de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

Dans la dynamique de sensibiliser les populations sur les objectifs de la Confédération des Etats du Sahel (AES), la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES) a entrepris d’organiser des conférences publiques dans les différentes régions du Burkina Faso. Après plusieurs étapes, ce fut le tour de la région du Kadiogo d’accueillir les membres de la commission.

Pour Abdoulaye Bassinga, le Gouverneur de la région du Kadiogo, ces conférences publiques participent à l’éveil des consciences des populations de l’espace communautaire et répondent au besoin d’explication qui incombe aux autorités qui prennent les décisions. Il a de fait invité les participants à une attention soutenue aux communications et à participer aux échanges.

A l’entame de son intervention, Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES) a demandé à l’assistance d’ovationner les trois dirigeants des Etats membres de l’AES pour ce qu’ils entreprennent comme actions.

Ces ovations, a-t-il fait comprendre, sont une invite auxdits chefs d’Etat à garder la trajectoire. « Les vents sont violents. Les vagues sont violentes et multiformes. Mais ils ont le devoir de garder la trajectoire de la vérité, de l’exemplarité, de la transparence et de la justice », a-t-il déclaré.

La conférence régionale, a-t-il par la suite indiqué, consiste à présenter un certain nombre d’éléments, à écouter, à recenser et à transmettre à qui de droit ce que les populations pensent. En ce qui le concerne, il a décrypté un certain nombre de réalités vécues par l’Afrique et les Africains depuis des siècles.

Entre autres réalités, le code noir ; les indépendances formelles accordées aux pays africains, notamment ceux de l’Afrique de l’Ouest ; les accords secrets coloniaux… le système d’exploitation des richesses de l’Afrique et le mécanisme du maintien de celle-ci sous domination pendant encore plusieurs siècles.

Il a aussi appelé l’ensemble du peuple burkinabè et particulièrement la veille citoyenne à la vigilance face aux manœuvres incessantes et adaptées de l’impérialisme et de ses acolytes.

