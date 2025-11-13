Annonce | L’Angleterre reçoit la Serbie, la France défie l’Ukraine : suivez les matchs phares des qualifications européennes pour le Mondial

Les qualifications pour la Coupe du monde touchent à leur fin. Des matchs décisifs détermineront les équipes qui décrocheront leur billet direct pour la Coupe du monde 2026 et les participants aux barrages.

Angleterre – Serbie, 13 novembre

L’équipe de Thomas Tuchel a réalisé un parcours sans faute en qualifications, remportant ses six matchs. La première place du groupe est déjà assurée pour les Anglais, ce qui rend la rencontre face à la Serbie sans enjeu pour les « Trois Lions ». Dans le même temps, les Serbes se battent avec acharnement pour une place en barrages – leur motivation hors du commun garantit aux supporters une passion intense et un football spectaculaire.

Lors du prochain match, Anthony Gordon et Marc Guéhi ne pourront pas sauver les Anglais, mais le capitaine et meilleur buteur de l’équipe, Harry Kane, est en pleine forme. La Serbie pourra toutefois compter sur ses attaquants vedettes, Dušan Vlahović et Aleksandar Mitrović, qui ont marqué lors du précédent match contre l’Andorre.

France – Ukraine, 13 novembre

En match aller, l’Ukraine a montré une belle résistance à la France, mais le talent individuel de Michael Olise et Kylian Mbappé a permis aux Bleus de prendre le dessus. Lors du prochain match, l’équipe de Didier Deschamps tentera de refaire le coup et d’assurer sa présence au principal tournoi de sélections.

Les Blues devront toujours se passer d’Ousmane Dembélé, Ballon d’Or, qui poursuit ses soins. De leur côté, les Ukrainiens seront imputés de leur attaquant Artem Dovbyk, blessé lors du dernier match de la Roma.

Pologne – Pays-Bas, 14 novembre

Dans la poule G, le baroud âpre pour la place de leader se poursuit. Les Néerlandais comptent trois longueurs d’avance sur les Polonais ; seule une victoire satisfera Robert Lewandowski et ses consorts. Le public du Stade national de Varsovie portera les Aigles vers l’avant, mais son adversaire a pris un peu de bouteille et est habitué à jouer sous pression. En faveur des « Oranje » jouent le niveau des joueurs bien supérieur et deux victoires de rang sur le score de 4-0 contre Malte et la Finlande.

