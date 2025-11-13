Burkina Faso : L’IA s’invite à la 20e édition de la Semaine du numérique 2025

Partage

La 20ᵉ édition de la Semaine du numérique se tiendra du 18 au 21 novembre 2025 à Ouagadougou. Le comité d’organisation a présenté, le jeudi 13 novembre 2025, les grandes orientations de cet événement désormais incontournable du secteur technologique burkinabè.

Placée sous le thème « L’Intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale », cette édition marque une étape importante dans la volonté du Burkina Faso d’accélérer son intégration des technologies émergentes.

Selon Dr Borlli Michel Jonas Somé, secrétaire général du ministère de l’économie numérique, ce thème traduit la détermination du pays à engager des actions concrètes en faveur de l’innovation. A cet effet, l’objectif est donc d’améliorer la performance des services publics, stimuler la compétitivité économique et encourager une croissance durable fondée sur les technologies avancées.

En outre, Dr Borlli Michel Jonas Somé a indiqué que plusieurs activités sont prévues durant cette édition. Il a cité entre autres les Conf’Days et une conférence scientifique entièrement dédiée à l’intelligence artificielle, un débat télévisé, le Salon international des TIC et de la bureautique de Ouagadougou (SITICO), ainsi que le village des startups et de l’innovation.

Des sessions de formation en technologies de l’information, destinées à différents publics, viendront compléter les jeux-concours TIC et la nuit des lauréats. « Pour cette édition de la maturité, nous franchissons un cap significatif avec des innovations immersives et pédagogiques destinées à marquer les esprits et à projeter notre pays dans l’avenir », a-t-il déclaré.

Parmi les nouveautés annoncées, figure notamment une expérience immersive intitulée « Voyage vers le futur », qui permettra aux visiteurs de se projeter en 2035, dans un Burkina Faso où l’IA fait partie intégrante de la vie quotidienne et de l’économie nationale. D’autres attractions incluront l’espace Robots IA, le RoboKids Burkina et une grande conférence scientifique sur les applications de l’intelligence artificielle.

En somme, Dr Borlli Michel Jonas Somé a rappelé que cette 20ᵉ édition ambitionne de bâtir une vision nationale et inclusive de l’IA, fondée sur des principes éthiques et souverains, au service du développement humain. Il a invité l’ensemble des acteurs secteur public, privé, académique, startups et société civile à prendre part activement à ce rendez-vous majeur de l’innovation et du progrès.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24