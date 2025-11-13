Environnement : Roger Baro encourage la valorisation des plantes médicinales à Nagrin

Partage

Le ministre en charge de l’Environnement, Roger Baro, a visité ce jeudi 13 novembre 2025 le bosquet des plantes médicinales des tradipraticiens situé sur la ceinture verte de Nagrin.

Le bosquet des plantes médicinales des tradipraticiens à Nagrin, dans l’arrondissement 6, couvre une superficie de cinq hectares. Le taux de réussite des plants mis en terre est de 100 %. Le site est alimenté en eau par un forage électrifié grâce à l’énergie solaire.

Roger Baro a rappelé qu’en 2024, il avait été instruit par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de mettre en place un bosquet de plantes médicinales par province.

« Le 14 juin 2025, à Guiba, lui-même (capitaine Ibrahim Traoré, NDLR) procédait au lancement du premier bosquet de plantes médicinales. Et à ce jour, 13 novembre 2025, nous avons pu mettre en place 89 bosquets de plantes médicinales d’une superficie totale de 300 hectares », a-t-il informé.

Il a indiqué être passé sur le site pour constater de visu les réalisations. « C’est un site emblématique, il appartient aux acteurs de la médecine traditionnelle, et nous avons estimé qu’il était de bon ton de passer ici pour toucher du doigt, donner des orientations pour que ce qui a été annoncé et qui a commencé soit une réussite », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ces sites seront des espaces de conservation des plantes menacées de disparition, mais aussi des cadres de création, d’apprentissage et de renforcement des capacités des acteurs. « Parce que la médecine traditionnelle c’est un pilier important du développement endogène », a-t-il soutenu.

Selon le ministre de l’Environnement, le travail ne fait que commencer. « Actuellement, on ne peut pas dire que c’est un bosquet total. On a mis en place un système clôturé, doté d’un point d’eau, et il y a déjà 500 plants mis en terre. On va appeler ça un bosquet quand ce sera une réussite », a-t-il poursuivi.

De son côté, El Hadj Manegre Naaba Sanem, président de la Fédération nationale sans frontières, a salué cette visite des plus hautes autorités du Burkina, qui leur permet désormais de disposer d’un espace pour planter des arbres médicinaux.

« Nous sommes contents parce que le ministre nous a offert un espace pour planter des arbres médicinaux. Cette visite s’inscrit dans le cadre de constater de visu ce qui a été fait et nous prodiguer des conseils pour l’évolution parfaite des plantes. Nous avons plusieurs plantes médicinales », a-t-il dit.

Selon lui, le principal défi reste l’entretien des plants. « Il ne suffit pas de planter sans entretenir. Nous avons des difficultés pour l’approvisionnement en eau mais des efforts sont en train d’être faits à ce niveau », a-t-il ajouté, tout en remerciant les autorités pour leur vision.