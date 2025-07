Fada N’Gourma : Plus de 460 plants médicinaux mis en terre pour marquer la journée nationale de l’arbre

La 7e édition de la Journée Nationale de l’Arbre (JNA) a été célébrée en différé dans la région de l’Est ce samedi 5 juillet 2025, à Fada N’Gourma. La cérémonie, qui s’est tenue dans l’enceinte de l’Association Culturelle Terre et Percussion du Gulmu (ACTPG), a vu la participation du ministre de l’Environnement.

Placée sous le thème « Plantes médicinales, sources de résilience sanitaire et climatique des communautés », cette journée vise à renforcer les efforts nationaux de reforestation, avec un accent particulier sur la valorisation des plantes locales utilisées dans la médecine traditionnelle.

Le ministre Roger Barro a salué les performances de la région de l’Est lors de l’opération nationale « Heure patriotique ». À cette occasion, ce sont 928 965 plants qui ont été mis en terre en une heure, un chiffre qui place la région parmi les trois premières au niveau national.

« La région de l’Est a montré qu’elle ne baisse pas les bras. Le gouvernement est à ses côtés pour amplifier cet élan », a déclaré le ministre, qui a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts de restauration du couvert végétal dans un contexte sécuritaire et climatique difficile.

Un bosquet de savoirs pour les tradipraticiens

Sur le site de l’ACTPG, plus de 460 plants, majoritairement des espèces médicinales, ont été mis en terre. Frédéric Dianou, responsable du centre, a précisé que des espèces comme le Sclerocarya birrea, le Detarium, l’Erythrina senegalensis ou encore l’Antada africana ont été plantées, en lien direct avec les besoins des tradipraticiens de la région.

« Nous avons misé sur les plantes médicinales que les tradipraticiens de notre région utilisent beaucoup. Le secret, c’est l’entretien : de l’eau, du désherbage et de la fumure organique », a-t-il souligné.

Le directeur régional des Eaux et Forêts, le lieutenant-colonel Romuald Nikiéma, a précisé que « le site s’étend sur une superficie de 4 hectares, entièrement clôturé et équipé d’un forage pour assurer l’arrosage ». Selon lui, ce bosquet est une réponse à la raréfaction de certaines espèces locales. « Ce bosquet contribuera à sauvegarder des plantes médicinales en voie de disparition et à soutenir les pratiques traditionnelles de soin », a-t-il relevé.

Le gouverneur Ram Joseph Kafando a rappelé que l’arbre n’est pas qu’un symbole environnemental. Il est aussi, selon lui, un acteur de santé et de souveraineté communautaire. Il a invité les collectivités territoriales à intégrer les plantes médicinales dans leurs aménagements, et encouragé la transmission des savoirs des tradipraticiens dans un cadre légal.

Le président de la délégation spéciale de Fada N’Gourma, Jérôme Kampadiba Idani, a appelé chaque citoyen à s’engager dans cet effort collectif. « Planter un arbre, c’est sceller l’espoir. Planter une plante médicinale, c’est sceller la vie », a-t-il lancé.

À travers cette célébration, la région de l’Est affirme sa volonté de faire de la reforestation un outil concret de résilience face aux crises.