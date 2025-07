Fonds de Soutien Patriotique : Plus de 101 milliards de FCFA mobilisés en six mois

Le Fonds de Soutien Patriotique (FSP) du Burkina Faso a franchi un cap majeur à la mi-année 2025, annonçant une mobilisation de 101 804 260 948 FCFA entre le 1er janvier et le 30 juin. Ce montant témoigne de la forte mobilisation nationale et place le pays en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de 150 milliards de FCFA dédié à l’effort de défense.

Les données financières, couvrant les encaissements et les dépenses jusqu’au 22 juin 2025, et le total mobilisé jusqu’au 30 juin, révèlent une gestion dynamique et des flux financiers importants.

Une diversité de contributions pour un objectif commun

Au 22 juin 2025, les encaissements totaux du Fonds de Soutien Patriotique (FSP) atteignaient 96 748 035 886 FCFA, provenant de diverses sources.

Les prélèvements (taxes) totalisent 56 001 964 150 FCFA. Cette catégorie inclut des contributions majeures d’entreprises à savoir SODIBO/BRAKINA : 26 892 216 750 FCFA, la contribution spéciale sur les bénéfices des entreprises de 22 853 764 581 FCFA, de LIBS BRASSERIES de 2 695 712 200 FCFA.

Secteur industriel : D’autres industries, telles que DAFANI, MABUCIG, TWELLIUM, AFRIDIA, et Africa Food and Drink, ont collectivement versé des contributions importantes.

Impôts sur les revenus : Les retenues obligatoires sur les revenus du public se sont élevées à 17 753 353 894 FCFA.

Douanes : Les prélèvements sur les produits importés ont généré 8 80 037 857 632 FCFA.

Salaires du secteur privé : Les retenues obligatoires sur les salaires du privé ont totalisé 4 195 688 585 FCFA.

Générosité citoyenne : Les contributions volontaires des citoyens et organisations ont atteint 926 474 841 FCFA.

Solidarité des employés : Les cessions volontaires de salaires par les fonctionnaires et employés ont rapporté 764 051 115 FCFA.

Ressources spécifiques : Des affectations de ressources spécifiques, notamment de la LONAB, ont contribué à hauteur de 116 945 347 FCFA.

Dépenses : priorité aux charges sociales et équipements de défense

Au 22 juin 2025, le FSP a engagé un total de 89 403 430 787 FCFA et payé 70 109 760 056 FCFA, sur des prévisions de 92 454 934 600 FCFA. Le taux d’exécution global des paiements s’élève à un robuste 78,42 %, ce qui indique une gestion efficace des fonds.

Les dépenses se concentrent principalement sur deux catégories essentielles :

Charges sociales : Un montant significatif de 39 389 736 900 FCFA a été payé, avec un taux d’exécution de 86,63 %. La majeure partie, soit 34 208 970 400 FCFA, a été allouée aux primes d’opération. Les autres dépenses sociales incluent l’alimentation des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) Nationaux, la santé, la formation, et les frais d’indemnisation des ayants droit des VDP décédés.

Dépenses d’équipements : 30 720 023 156 FCFA ont été consacrés aux équipements, avec un taux d’exécution de 69,93 %.

Ces chiffres illustrent la capacité du Burkina Faso à mobiliser d’importantes ressources financières pour son effort de défense et de sécurisation du territoire, et à en assurer une exécution rigoureuse des dépenses.