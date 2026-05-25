Burkina Faso : La mobilisation citoyenne autour des comptes Faso Mêbo atteint 261 064 965 F CFA

La dynamique de solidarité nationale se poursuit au Burkina Faso. Selon les dernières données du ministère de l’Économie et des Finances, les contributions enregistrées dans le cadre des comptes « Faso Mêbo » s’élèvent à 261 064 965 F CFA au 22 mai 2026.

La région du Kadiogo confirme son rôle moteur dans cet élan national, avec un total de 58 213 072 FCFA collectés, soit la plus forte contribution du pays. Elle est suivie par le Yaadga (25 628 067 FCFA), le Bankui (19 750 799 FCFA) et le Guiriko (18 096 620 FCFA).

Cette répartition met en évidence une participation active des différentes régions à l’initiative, portée par les mécanismes officiels de collecte, notamment la plateforme Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor.

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L’ensemble des 17 régions du Burkina Faso contribue à cette dynamique nationale. Le Sourou (15 256 840 FCFA) et le Nando (12 267 234 FCFA) affichent également des niveaux de mobilisation soutenus.

Un groupe de régions, dont le Goulmou, le Djoro, le Tannounyan, le Koulsé, le Nazinon et le Nakambé, enregistre des contributions comprises entre 10 et 12 millions FCFA chacune.

En bas du classement, les régions de l’Oubri (8 310 283 FCFA) et du Liptako (3 914 259 FCFA) ferment la marche.

Une progression régulière mais modérée

Si la progression reste relativement faible par rapport à la semaine précédente, soit une hausse de 58 600 FCFA au 15 mai 2026, les autorités soulignent néanmoins la constance de l’engagement citoyen.