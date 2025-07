BRICS : Le nouveau levier qui va transformer l’investissement privé dans les économies du Sud

publicite

Le groupe des BRICS, désormais élargi depuis 2024 avec l’arrivée de l’Égypte, l’Iran et l’Éthiopie, s’apprête à franchir une étape majeure dans sa stratégie de coopération Sud-Sud. Un fonds de garantie multilatéral sera officiellement inauguré lors du sommet des BRICS, qui se tiendra à Rio de Janeiro les 6 et 7 juillet 2025, sous la présidence tournante du Brésil.

Ce fonds novateur, porté par la Nouvelle Banque de Développement (NDB) – l’institution financière créée par les BRICS en 2015 – vise à stimuler l’investissement privé à grande échelle dans les pays en développement et les économies émergentes. Son objectif principal est de réduire les coûts de financement et d’attirer des capitaux privés dans des régions souvent perçues comme instables ou à faible rentabilité.

Le mécanisme est conçu pour atténuer les risques financiers et politiques associés aux projets d’infrastructures et de développement durable. En les rendant plus attractifs, les BRICS espèrent convaincre les investisseurs privés internationaux qui hésitent à engager des capitaux dans des zones considérées à haut risque politique ou économique.

Un modèle inspiré pour une couverture étendue et des projets d’envergure

Le fonds des BRICS s’inspire directement du modèle de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) de la Banque Mondiale. En adoptant ce schéma, les BRICS souhaitent offrir un outil financier capable de soutenir la réalisation de projets d’envergure dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie, les transports et la transition climatique.

Ce fonds couvrira une gamme étendue de risques afin de rassurer les financeurs privés sur la protection de leurs engagements. Cela inclut des risques politiques (expropriation, guerre, restrictions de transfert de devises, rupture de contrat), ainsi que des risques de change et d’autres facteurs systémiques propres aux économies émergentes, limitant ainsi les pertes potentielles dues à des événements imprévus et non commerciaux.

La NDB : Fer de lance d’une stratégie de souveraineté financière

Depuis sa création, la NDB a déjà démontré son efficacité en finançant plus de 100 projets pour un montant total de 33 milliards USD. Avec ce nouvel outil de garantie, la NDB ambitionne d’élargir significativement son impact en attirant davantage de capitaux privés. La mise en place de ce fonds permettra non seulement d’augmenter les ressources disponibles pour le développement, mais aussi de mieux répartir les risques entre les différents intervenants.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation du rôle des BRICS sur la scène économique mondiale. Elle est perçue comme un levier important pour renforcer la souveraineté financière des pays du Sud et pour stimuler la coopération Sud-Sud dans le financement du développement. En garantissant une meilleure protection des investissements, les BRICS espèrent accroître la confiance des investisseurs privés et accélérer la réalisation de projets vitaux pour leurs économies.