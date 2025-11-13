Ouagadougou : La BMCRF démantèle un magasin clandestin à Kalgondé, plus de 800 sacs d’aliments pour bétail saisis

Partage

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a mis fin aux activités d’un magasin clandestin situé dans le quartier Kalgondé, à Ouagadougou. Ce local servait au reconditionnement illégal d’aliments pour bétail et volailles, dont une grande partie était périmée ou d’origine douteuse.

L’opération, menée par les équipes de la BMCRF, a permis de saisir plus de 800 sacs de 25 kg :

200 sacs d’aliments pour volailles périmés , impropres à la consommation animale ;

, impropres à la consommation animale ; 600 sacs d’aliments pour bétail en cours de reconditionnement, présentant un aspect suspect et des conditions d’hygiène déplorables.

Le magasin a immédiatement été scellé, et son propriétaire devra répondre de ses actes devant les services compétents de la BMCRF.

Lire également 👉 Hausse des prix des motocyclettes au Burkina Faso : La BMCRF intensifie la lutte contre la spéculation

Dans un communiqué, le Coordonnateur général de la BMCRF a mis en garde les commerçants et importateurs contre toute tentative de fraude ou de manipulation de produits périmés.

Il a rappelé que tout manquement aux règles commerciales expose les contrevenants à des sanctions sévères, tout en invitant les acteurs du secteur à plus de responsabilité et les citoyens à la vigilance.

Pour tout signalement ou information, la BMCRF met à disposition les numéros suivants :

80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86.

SCRP / BMCRF