Communiqué | Formation SYCEBNL 2025 : maîtrisez l’élaboration des états financiers des entités à but non lucratif avec le CAGEI

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de la tenue d’un certificat de formation à l’élaboration des états financiers du système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) du 15-20 décembre 2025 en ligne.

Contexte et justification

Le Ministère de l’Économie et des Finances, à travers ce communiqué, invite les Entités à But Non Lucratif de l’obligation à se conformer au Système Comptable des Entités à But Non Lucratif (SYCEBNL) à compter du 1er janvier 2024.

Les entités concernées sont les Associations, les Ordres Professionnels et les Projets de Développement financés par des bailleurs de fonds.

CAGEI, vous accompagne dans le basculement et l’implémentation de ce nouveau référentiel à travers l’élaboration des états financiers SYCEBNL.

Objectif

Ce séminaire a pour objectif de permettre aux professionnels du domaine de maîtriser le nouveau système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) et d’échanger, entre professionnels, des difficultés particulières rencontrées sur le terrain et leurs implications fiscales.

  • Objectifs spécifiques/ compétences visées

Les objectifs spécifiques visés par cette formation sont de :

  • Maîtriser le cadre conceptuel pour pouvoir mieux se l’approprier
  • Maîtriser la structure, le contenu et le fonctionnement des comptes du dispositif comptable des entités à but non lucratif applicable
  • Maîtriser et traiter efficacement opérations et problèmes spécifiques
  • Assurer le basculement au SYCEBNL
  • Produire les états financiers conformes à la nouvelle réglementation du SYCEBNL

Public cible

Ce séminaire est destiné à tous les professionnels de la chaine comptable et financière des entités à but non lucratif

Contenu de la formation

Pour permettre une meilleure appropriation du système, le séminaire est organisé autour de deux parties à savoir :

  • Partie 1: Présentation générale :cadre conceptuel, plan de compte, états financiers, etc.
  • Partie 2: Élaboration des états financiers difficultés et implications fiscales

Équipe de formateurs

Pour répondre efficacement aux préoccupations des participants, la formation est animée par une équipe de trois experts aux profils variés et riches. Il s’agit de:

  • Yacid Sawadogo, Expert-comptable diplômé,
  • Moussa Kaboré, Expert-comptable diplômé
  • Drabo Go, Inspecteurs des impôts, Diplômé DESCOGEF

Frais de participation

Frais de formation de chaque certificat est de 175 000 F CFA pour les candidatures individuelles et de 250 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles.

Inscription

La fiche d’inscription disponible :https://forms.gle/TaCabDx5tMxB3FrP9

Plus d’informations sur nos offres de formation : www.lecagei.com

Contact/infos

