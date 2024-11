Éliminatoires CAN 2025 : « On est déjà premier et on doit y demeurer » (Brama Traoré)

Les Etalons du Burkina Faso, premiers du groupe L avant le début des 5ème et 6ème journées des éliminatoires CAN Maroc 2025 ont débuté les entraînements le mardi 12 novembre 2024. Le 11 national se porte à merveille, selon le sélectionneur national Brama Traoré à l’issue de la première séance d’entraînement. Cela malgré les absences dans ses rangs.

Après quatre journées, les Étalons sont déjà qualifiés pour la CAN. Il affrontent donc la 5ème et la 6ème respectivement contre le Sénégal le 14 novembre et le Malawi le 18 novembre 2024. Pour ces derniers rendez-vous, Brama et ses hommes se disent prêts.

« Le groupe est au complet sauf Issa Kaboré qui arrive d’un moment à l’autre. On était venu pour mettre notre dispositif technique en place et je pense que ce que les joueurs ont montré, nous pensons qu’ils sont vraiment prêts. Tactiquement ils ont vraiment répondu. On voulait une récupération collective du ballon, ils se sont donnés durant un bon temps à cette récupération et le reste c’est général», a dit Brama Traoré.

Les Étalons entameront ces journées étant premiers du groupe. L’objectif, pour Brama Traoré, est de tout faire pour rester en tête de ce groupe. « On est déjà premier et on doit y demeurer. Maintenant ça va dépendre de notre envie et de notre détermination et du plein engagement des joueurs. Ces joueurs-là, ils sont tous motivés et ils savent qu’ils sont l’espoir de tout un peuple. Ils mouilleront le maillot pour garder la première place. Ça ne sera pas un match facile mais nous savons qu’il faut tout donner pour gagner le match », a promis le chercheur.

Avant d’affronter ce dernier rempart, Brama Traoré est privé de 7 de ses poulains dont le capitaine Bertrand Traoré. Selon lui, cette situation ne devrait pas peser sur la balance car il était préparé à toute éventualité. Il a même reconnu qu’il pose son espoir entre autres sur l’appel de locaux…

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

