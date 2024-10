CAN Maroc 2025 : Le Burkina Faso, premier pays qualifié après sa victoire face au Burundi (2-0)

Les Étalons du Burkina Faso disputeront leur 13e phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Ils ont décroché leur qualification en battant les Hirondelles du Burundi (2-0) ce dimanche 13 octobre 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Mohamed Konaté et Bertrand Traoré ont inscrit les buts de la victoire et de la qualification. Premier objectif atteint pour le sélectionneur Brama Traoré.



Après le Maroc, pays organisateur, le Burkina Faso est le premier qualifié pour la CAN 2025. Les joueurs de Brama Traoré ont validé leur ticket grâce à leur victoire 2 à 0. Pour ce match retour face au Burundi, la mission des Etalons était d’arracher la qualification lors de cette rencontre après la victoire écrasante (4-1) contre les Hirondelles du Burundi au match aller. Mission accomplie.

Dès la 5ᵉ minute, les Étalons frappent fort : un corner bien tiré par Cédric Badolo trouve la tête de Mohamed Konaté, qui ouvre le score (1-0) d’une tête puissante au point de penalty. Le Burkina affiche ainsi clairement son ambition : finir le travail et ne pas se contenter de gérer son avance.

Avec cet avantage psychologique, les Burkinabè laissent l’initiative aux Burundais, qui affichent 59 % de possession après 20 minutes. Toutefois, cette domination s’atténue progressivement. Les Hirondelles se montrent dangereuses à la 29ᵉ minute avec une frappe à ras de sol, mais le gardien Farid Ouédraogo sauve les siens avec un arrêt décisif.

Les Burundais à l’attaque

Les Burkinabè répliquent aussitôt : Saïdou Simporé trouve Kader Ouattara sur l’aile droite, mais Konaté manque de peu de doubler la mise. Les Étalons continuent à pousser, et Cédric Badolo voit sa tentative passer au-dessus de la barre à la 36ᵉ minute. Farid Ouédraogo brille à nouveau à la 38ᵉ minute en repoussant une frappe dangereuse venue de l’extérieur de la surface.

Les Hirondelles frôlent l’égalisation sur une action spectaculaire : une frappe heurte la barre transversale, rebondit sur la ligne avant de ressortir. Frayeur pour les Étalons, mais ils conservent leur avantage à la pause (1-0).

But de Bertrand en fin de match sur pénalty

En seconde période, plusieurs changements sont opérés : Bertrand Traoré, Dango Ouattara et Lassina Traoré entrent en jeu, remplaçant Kader Ouattara, Franck Lassina Traoré et Hassan Bandé. Les Étalons semblent alors opter pour une gestion du match.

Les Burundais prennent l’initiative et dominent le jeu, mais se heurtent à une défense burkinabè calme et bien en place. A force d’insister, les Hirondelles commencent à s’essouffler. Les Burkinabè, profitant de la fraîcheur de leurs remplaçants, se montrent plus agressifs en attaque.

Cela finit par payer avec un penalty dans les arrêts de jeu que Bertrand Traoré transforme sans trembler (2-0). La victoire et la qualification sont définitivement scellées.

Brama Traoré, successeur de Hubert Velud permet ainsi aux Étalons de se qualifier à deux journées de la fin. Les Etalons occupent la tête du groupe en attendant le match du Sénégal contre le Malawi. Le Burkina Faso affronte ces deux formations au mois de novembre prochain.

