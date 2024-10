Qualification CAN 2025 : Les Etalons brisent les ailes des Hirondelles du Burundi (4-1)

publicite

Les Étalons du Burkina Faso s’imposent (4-1) face aux Hirondelles du Burundi en match aller de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations le jeudi 10 octobre 2024 à Abidjan. Menés au score dès la 4e minute, les Étalons ont puisé sur leur talent et leur expérience pour renverser le match.

Les Étalons débutent pourtant mal en se faisant une belle frayeur en encaissant un but dès la 4e minute. Sur une erreur de Blati Touré, Bienvenu Kanakimana ne se fait pas prier pour ajuster Farid Ouédraogo d’une frappe à ras de terre. Le retour du gardien burkinabè, absent depuis la CAN 2021 au Cameroun, débute de manière brutale, et le public du stade Alassane Ouattara d’Ebimpé reste sous le choc. Cueillis à froid, les Étalons se retrouvent rapidement dos au mur, contraints de réajuster leur stratégie.

Cette rencontre de la troisième journée est aussi marquée par le retour en force de deux piliers de la sélection nationale : Bertrand Traoré et Issoufou Dayo absents depuis l’arrivée du sélectionneur des Étalons Brama Traoré à la tête de l’encadrement technique des Étalons.

Le réveil des Étalons

Le sursaut d’orgueil ne se fait pas attendre. Passé le premier quart d’heure, les Burkinabè commencent à s’installer dans le camp adverse. A la 22e minute, Bertrand Traoré, de retour en sélection, tente un geste acrobatique sur un centre de Dango Ouattara, mais sa reprise manque de précision. Franck Lassina Traoré, bien servi par Issa Kaboré, rate de peu l’occasion de faire trembler les filets. Malgré la pression constante, les Burundais tiennent bon, et les actions dangereuses des Étalons manquent encore de justesse.

C’est finalement à la 33e minute que le match bascule. Sur un corner parfaitement exécuté par Bertrand Traoré, Dango Ouattara surgit autour de cinq joueurs adverses mêlée et place une tête imparable pour remettre les deux équipes à égalité (1-1).

Ce but libère les Étalons qui enchaînent aussitôt. Moins d’une minute après l’égalisation, Sacha Banssé profite d’une percée sur le côté droit pour tromper la défense burundaise et inscrire un second but d’une frappe puissante dans la surface (2-1).

Le doublé de Dango Ouattara

Les Burundais vacillent et la dynamique du match change complètement. À la 35e minute, Dango Ouattara, encore lui, manque de peu d’aggraver le score en voyant sa frappe enroulée heurter la barre transversale.

Cependant, il ne tarde pas à alourdir le score. Peu avant la pause, Dango Ouattara sur le côté gauche dribble de tromper le gardien d’un tir imparable, portant le score à 3-1. Il réalise ainsi son doublé dans cette rencontre. Les Étalons regagnent les vestiaires avec une confortable avance de deux buts.

De retour des vestiaires, malgré des changements tactiques du côté burundais, les Étalons continuent de dominer. Dès la 49e minute, un corner de Bertrand Traoré voit Dango placer une tête repoussée par le gardien Issoufou Dayo, en véritable renard des surfaces, surgit pour reprendre et sceller le score à 4-1.

Ce large succès confirme la place de leader des Étalons dans le groupe L. Ils affronteront à nouveau le Burundi, le 13 octobre 2024, au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. La pression est désormais sur les Lions du Sénégal qui affrontent l’équipe des Flames du Malawi.

