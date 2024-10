Prestation des Étalons face au Burundi : « J’avais à cœur d’apporter quelque chose à mes coéquipiers et à mon pays » (Bertrand Traoré)

publicite

Les Étalons du Burkina Faso, au compte de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 ont consolidé leur place de leader du groupe L en donnant une leçon aux hirondelles du Burundi sur le score de 4 buts à 1. Cette fois l’équipe a pu compter sur la présence de ses capitaines Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Cela après plusieurs mois d’absence. La prestation du sociétaire de l’Ajax Amsterdam a même proposé une rencontre digne d’un capitaine ce jeudi 10 octobre 2024.

La suite après cette publicité

Les amoureux du ballon rond ont beaucoup réclamé les capitaines des Étalons Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Ce jeudi 10 octobre 2024, face au Burundi les deux ont signé leurs retours. Et cette rencontre a été une rencontre «XXL» de la part des Hommes de Brama Traoré, surtout celui du capitaine Bertrand Traoré. Dans sa prestation, le capitaine a également participé à cette victoire avec beaucoup d’engagement qui lui ont value une passe décisive.

« Ça fait plaisir de revenir ça fait plaisir de retrouver la sélection, les coéquipiers, les amis et les frères. C’est pas aussi particulier pour moi, dans le football c’est comme ça. J’ai traversé une période difficile dû à des blessures à répétition dû coup, j’avais des arrêts à répétition. Je m’arrêtais à chaque fois à deux, trois mois et à chaque fois je revenais.

C’était pas facile pour moi. J’étais préparé à cela. A chaque fois que je porte le maillot national je le porte avec fierté. J’avais à cœur d’apporter quelque chose à mes coéquipiers et à mon pays. Le plus important ce soir c’était les trois points et on l’a gagné avec la manière et ça c’est très important», a lâché le capitaine des Étalons.

Après ce retour Bertrand Traoré a affirmé qu’avant la rencontre il avait cette confiance au regard de l’effectif qu’il a vu aux différents entraînement. «On a commencé ce match difficilement mais on s’est bien parlé dans les vestiaires. Sur le papier on était favoris ce soir.

Comme je le disais, en tant que burkinabè on est humble de nature. Mais on avait à cœur la victoire. Cette victoire avec trois buts d’écart n’est pas un nouveau départ en temps que tel mais l’équipe a traversé des moments très difficile notamment lors de la dernière CAN», a affirmé Bertrand Traoré avant de rassurer que l’équipe est composée de 25 joueurs et l’apport de tous est pris en compte.

Le 11 national est, dans ce groupe L premier avec 7 points plus 5, en attendant la présentation des Lions de la Terranga du Sénégal qui occupent la deuxième place avec 4 points+1 sans compter le match en retard.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

