Ouagadougou : 04 présumés malfrats mis aux arrêts par la Police Nationale  

Le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) du Centre, dans le cadre de ses missions régaliennes de lutte contre la criminalité urbaine, a procédé au démantèlement d’un réseau de présumés délinquants qui s’adonnaient à des actes d’agressions à main armée et de cambriolages dans la ville de Ouagadougou.

Comme mode opératoire, les membres du gang, constitués de jeunes hommes, tous âgés de la vingtaine, procédaient aux repérages des lieux tels que les boulangeries, les supermarchés, voire des citoyens sur la voie publique. Dès qu’ils identifiaient leurs cibles, ils passaient à l’acte tard dans la nuit, à l’aide de leurs armes à feu. Ils tenaient en respect leurs victimes avec violence en les dépouillant de leurs numéraires, téléphones portables, vélomoteurs et tout autre objet de précieux trouvé en leur possession.

Il est à noter que le groupe ainsi constitué, dont les activités ont débuté en janvier 2024, est directement impliqué dans la commission d’une vingtaine de braquages dans la ville de Ouagadougou, et au cours de leurs forfaits, plus d’une centaine de téléphones portables ont été emportés, et une somme d’argent de près de 56.000.000 FCFA volée.

Grâce à la collaboration de la population, les enquêteurs ont réussi à saisir, au moment de l’interpellation de ces individus malfaiteurs, des armes à feu, des munitions, des armes blanches, des motos, des téléphones portables et divers autres objets.

La Police Nationale remercie encore une fois les citoyens grâce à qui ces résultats ont été atteints. Elle les exhorte par ailleurs à plus de vigilance autour d’eux et à toujours poursuivre la dynamique de la dénonciation aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

