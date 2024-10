4-1 du Burkina Faso vs Burundi : « Chacun est venu vers moi, pour me dire coach, calmez-vous, nous allons revenir au score » (Brama Traoré)

Après son 3-1 face au Malawi, marqué par quelques faux pas, le sélectionneur des Étalons Brama Traoré a, ce jeudi 10 octobre 2024 réaffirmé son engagement à poursuivre sur cette lancée de perfectionnement. Il l’a démontré en laminant les Hirondelles du Burundi (4-1).

Brama Traoré comptabilise maintenant 2 victoires depuis qu’il a été porté à la tête des Étalons. Ce deuxième cap a été franchi face aux Hirondelles du Burundi (4-1) après celui du Malawi (3-1).

«Félicitation à tous ceux qui sont venus du Burkina pour suivre le match. Nous avons encaissé très tôt. Je pense qu’on a été cueilli à froid. On a été blessés dans notre amour propre et il fallait réagir. Les joueurs sur le terrain, je n’ai pas eu de mots, chacun est venu vers moi, pour me dire coach calmez-vous, nous allons revenir au score. Mais ça fait parti du football, rentrer difficilement ça peut arriver dans un match, ça peut arriver. Mais ça va être une leçon pour nous», a affirmé Brama Traoré.

C’est donc une victoire qui est venue grâce à la combativité et la percussion de ses hommes selon le sélectionneur national. « Comme vous savez nous avons une équipe concurrente, nous avons une équipe avec d’énormes potentialités, surtout sur la ligne avant. Vous avez vue qu’il y avait de la percussion.

Je crois que nous avons percuté plusieurs fois pour arriver à égaliser. Ça voudrait dire que sur le plan offensif on est vraiment brillant et que ça commence à venir, il suffit maintenant de continuer à travailler», a relevé le coach du 11 national.

Brama Traoré et ses Hommes jouent le match retour avec les Hirondelles, le 13 octobre 2024, toujours en Côte d’Ivoire. Le sélectionneur a rassuré sur le fait que le travail est fait pour que l’équipe soit compétitive, durant toutes les 90 minutes à venir.

Il a pris pour preuve l’amour et l’expérience qui prévaut dans cette équipe. L’entraineur a aussi indiqué que cette victoire a rendu les forces combattantes et tout le peuple heureux. Une autre mission qu’il s’est assigné à lui et à son équipe, selon ses propos.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

