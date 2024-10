Etude : Les maladies tropicales négligées, un fléau silencieux au Burkina Faso

publicite

Ceci est une étude de Dr Vincent ZOMA, de l’Université Joseph KI-ZERBO, intitulée « Les maladies tropicales négligée : un fléau silencieux au Burkina Faso ».

Les maladies tropicales négligées (MTN) regroupent un ensemble de pathologies infectieuses qui, bien qu’elles touchent plus d’un milliard de personnes à travers le monde, demeurent largement sous-estimées, notamment dans les pays en développement. Au Burkina Faso, les MTN constituent un défi majeur pour la santé publique. Ces maladies entraînent des conséquences dévastatrices sur la santé des populations affectées, notamment par des incapacités physiques et psychologiques, ainsi qu’un impact économique sur les ménages. De plus, elles exacerbent la fragilité du système de santé déjà sous pression.

Le Burkina Faso fait face à une charge importante de MTN telles que la schistosomiase et la filariose lymphatique. La nécessité d’une réponse coordonnée et intégrée, impliquant à la fois la prévention, le renforcement des infrastructures de santé et des campagnes de sensibilisation, est cruciale pour faire face à cette problématique.

Cet article propose une analyse synthétisée des différentes stratégies mises en place au Burkina Faso pour lutter contre les MTN. Elle s’articule autour de quatre grands axes : un état des lieux de la prévalence des MTN dans le pays, une exploration des facteurs favorisant leur propagation, une revue des stratégies de lutte adoptées et une évaluation des efforts de sensibilisation communautaire.

État des lieux des MTN au Burkina Faso

Les MTN constituent un enjeu de santé publique préoccupant au Burkina Faso. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2023), plusieurs MTN y sont particulièrement répandues, avec en tête de liste la schistosomiase et la filariose lymphatique. La schistosomiase affecte environ 4 millions de personnes dans le pays, tandis que la filariose lymphatique touche plus d’un million d’individus (Ministère de la Santé, 2016). Ces maladies, bien qu’elles soient parfois silencieuses dans les premières phases de l’infection, peuvent entraîner des conséquences graves sur la santé, notamment des incapacités chroniques et des déformations corporelles.

Par exemple, les communautés vivant près des rivières et des lacs sont particulièrement vulnérables à la schistosomiase, et ses symptômes incluent douleurs abdominales et, à un stade avancé, des complications hépatiques. La filariose lymphatique, quant à elle, peut provoquer des gonflements massifs des membres, une condition connue sous le nom d’éléphantiasis, entraînant des déformations sévères.

En dépit de leur impact dévastateur, les MTN sont souvent négligées sur le plan de la recherche et des politiques publiques, ce qui amplifie leur propagation. Les personnes affectées sont souvent marginalisées, prises dans un cycle de pauvreté, incapables de travailler ou de subvenir à leurs besoins à cause des incapacités résultant des MTN. Cette situation aggrave la pression sur le système de santé, nécessitant une intervention rapide et efficace.

Facteurs favorisant la propagation des MTN

Plusieurs facteurs favorisent la propagation des MTN au Burkina Faso. En premier lieu, les conditions environnementales, telles que la présence d’eaux stagnantes, constituent un terreau fertile pour les vecteurs de transmission de certaines MTN, notamment les moustiques, responsables de la transmission de la filariose lymphatique. L’accès limité à l’eau potable et aux infrastructures sanitaires dans certaines zones du pays aggrave également la situation.

Les pratiques culturelles jouent un rôle crucial. Dans de nombreuses communautés, l’utilisation de l’eau non traitée pour les activités quotidiennes augmente le risque d’exposition à des parasites responsables de la schistosomiase. L’absence de sensibilisation à l’importance de l’hygiène et de l’assainissement fait également partie des facteurs aggravants, car les populations ne sont pas toujours informées des gestes préventifs à adopter.

Par ailleurs, l’urbanisation rapide a favorisé l’émergence de bidonvilles où les conditions de vie précaires accélèrent la propagation des MTN (Zoma et al., 2022). Le manque de planification urbaine, ainsi que les infrastructures sanitaires inadéquates, amplifient le risque de transmission des maladies. En outre, dans les zones rurales, l’éloignement des centres de santé, souvent sous-équipés, complique le diagnostic précoce et le traitement adéquat des MTN.

Stratégies de lutte contre les MTN

Prévention et contrôle

La prévention est l’une des stratégies clés dans la lutte contre les MTN au Burkina Faso. Des campagnes de distribution de médicaments ont été organisées pour traiter des maladies comme la schistosomiase et la filariose lymphatique. Ces campagnes ont permis d’atteindre plus de 80 % des populations cibles dans certaines zones rurales (Zida et al., 2024). En parallèle, des campagnes de sensibilisation à l’hygiène ont été lancées, soulignant l’importance du lavage des mains et de l’assainissement de l’eau.

L’UNICEF (2012) a également joué un rôle crucial en sensibilisant les populations aux gestes d’hygiène nécessaires pour réduire la propagation des maladies. Ces efforts visent à ancrer des pratiques de prévention au sein des communautés afin de limiter les risques d’infection.

Renforcement des infrastructures de santé

Le renforcement des infrastructures sanitaires est un pilier central des efforts de lutte contre les MTN. Le Burkina Faso a investi dans l’amélioration de ses centres de santé, en particulier dans les zones rurales, pour garantir un accès plus large aux services de santé. L’objectif est de former les professionnels de santé à la détection et au traitement des MTN. Des ateliers de formation ont été organisés dans le cadre de cette initiative (Ministère de la Santé, 2017), ce qui a permis d’améliorer les compétences des agents de santé.

Le renforcement des infrastructures a contribué à une hausse significative du traitement des cas de MTN (Zon et al., 2021), permettant ainsi d’atténuer l’impact de ces maladies sur les communautés.

Recherche et innovation

La recherche constitue un outil indispensable pour améliorer la lutte contre les MTN. Plusieurs chercheurs burkinabè ont entrepris des études approfondies sur les vecteurs de transmission et les dynamiques de propagation des MTN. Comme le notent Wilson et al. (2020), ces recherches ont permis de mieux comprendre les mécanismes de transmission des MTN et d’identifier des approches innovantes pour leur contrôle.

Par ailleurs, la coopération internationale avec des instituts de recherche et des partenaires étrangers a renforcé les capacités locales en matière d’innovation. Cette collaboration permet de développer des stratégies nouvelles et adaptées aux réalités locales, favorisant ainsi une meilleure réponse aux défis sanitaires posés par les MTN.

Stratégies de sensibilisation

Campagnes de sensibilisation communautaire

Les campagnes de sensibilisation communautaire sont essentielles dans la lutte contre les MTN. Elles visent à informer les populations locales sur les risques liés à ces maladies et sur les mesures préventives à adopter. Les radios locales jouent un rôle crucial dans la diffusion de messages de sensibilisation. Selon Heywood et Yaméogo (2022), des programmes éducatifs diffusés par ces stations touchent une large audience, en particulier dans les zones rurales, où les niveaux de sensibilisation sont souvent bas.

Les ateliers de formation pour les leaders communautaires sont une autre méthode efficace pour engager les communautés dans la lutte contre les MTN. Ces leaders jouent un rôle essentiel en tant que relais d’information, facilitant ainsi l’adoption de pratiques préventives au sein des communautés.

Éducation dans les écoles

Intégrer les questions de santé dans les programmes scolaires est une approche innovante pour sensibiliser les jeunes générations aux dangers des MTN. Des modules éducatifs ont été développés dans les écoles burkinabè pour enseigner aux élèves les gestes de prévention, comme l’hygiène et l’assainissement. Cette éducation dès le plus jeune âge contribue à réduire l’incidence des MTN à long terme.

Les ONG travaillent en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation pour renforcer ces programmes, fournissant des ressources pédagogiques adaptées et sensibilisant les enseignants aux enjeux des MTN.

En somme, les MTN constituent un défi de taille pour la santé publique au Burkina Faso. Divers facteurs, tels que les conditions environnementales défavorables, les pratiques culturelles et le manque d’infrastructures sanitaires adéquates, contribuent à la propagation de ces maladies. Cependant, des stratégies sont mises en place pour prévenir et contrôler ces pathologies. Les campagnes de distribution de médicaments, l’amélioration des infrastructures de santé, la recherche et la sensibilisation communautaire jouent un rôle clé dans cette lutte.

Une mobilisation générale, coordonnée entre les acteurs étatiques, les ONG et les communautés locales, est nécessaire pour surmonter ce fléau. Grâce à une approche intégrée et durable, le Burkina Faso pourra espérer un avenir en meilleure santé pour ses citoyens.

Dr Vincent ZOMA, Université Joseph KI-ZERBO,

[email protected]

