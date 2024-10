Le Cuba depuis Ouagadougou dénonce le blocus économique, commercial et financier des USA sur le pays

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’ambassade du Cuba au Burkina Faso a dénoncé le jeudi 10 octobre 2024 le blocus économique, commercial et financier appliqué par les Etats Unis d’Amérique contre son pays. Selon Nadieska Navarro, l’ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, ce blocus datant de 62 ans maintenant à causer des préjudices de près de 1 milliards 500 millions de dollars au pays.

La suite après cette publicité

10 octobre marque la journée mondiale de la solidarité. Elle marque également le début de la tentative de la lutte pour l’indépendance du Cuba. En marge de cette journée, son ambassade a tenu une rencontre le jeudi 10 octobre 2024 à Ouagadougou pour dénoncer le blocus américain imposé à leur pays depuis maintenant 62 ans.

Selon l’ambassade ce blocus a causé plusieurs séquelles sur le peuple cubain. Ces séquelles se sont, entre autres, matérialisées sur plan économique, financier, l’information, les communications, l’éducation et la santé.

A écouter l’ambassadrice de Cuba au Burkina Faso, Nadieska Navarro, ce blocus viole le droit international et est contraire aux principes de la charte des Nations-Unies. Elle a ajouté qu’il « constitue une transgression du droit d’un État souverain à la paix au développement et à l’autodétermination».

« Si l’objectif initial de ce blocus était centré sur les interdictions commerciales, des règlements sont venus s’y ajouter. Aboutissant au fil du temps a une véritable guerre économique contre le Cuba visant à asphyxier le pays et à subvertir l’ordre économique, politique et social établi dans le pays. Les USA prétendent que la question entre eux et le Cuba est une question bilatérale entre deux pays et que l’ONU n’a pas le droit de s’immiscer», a déploré l’ambassadrice du Cuba au Burkina Faso.

Pour elle, n’eût été la prise de conscience de la population ce pays aurait eu des soucis même si quelques moments quelques manifestations ont éclaté. « Il y a souvent des manques de médicaments et d’autres produits qui poussent à des manifestations. Mais le niveau d’éducation de notre population et son sens de responsabilité a permis de contenir cela. L’autre aspect c’est aussi que la vérité est dite à la population. Le secret c’est l’unité. La population cubaine a connu l’ancien capitalisme et elle n’a pas oublié son passé. L’éducation est la seule manière de garantir une population derrière un projet», a rassuré Nadieska Navarro.

D’après les données présentées par l’ambassade « 28 jours de blocus équivalent au financement requis pour couvrir les besoins de la pharmacopée cubaine pendant une année. 9 mois par contre équivalent au financement nécessaire pour la construction de nouveaux logements». C’est donc un plaidoyer à l’allure d’un cri de cœur qui a été servi par l’ambassadrice. Cela plusieurs jours avant la votation du projet de résolution qui sera présenté par le pays à l’Assemblée générale des Nation Unies.

«On peut affirmer que l’administration étasunienne a maintenu, durant cette dernière période, les lois et les dispositions du blocus et ses pratiques de mise en œuvre traditionnelles. Parce que son objectif historique reste le même: déprimer l’économie et les salaires, engendre des carences matérielles et porter préjudice aux services publics, provoquer l’insatisfaction et le désespoir de la population», a conclu l’ambassadrice.

L’embargo des États-Unis contre Cuba, également sous le terme el bloqueo qui signifie « le blocus » en espagnol, est un embargo économique, commercial et financier mis en place par les États-Unis contre Cuba qui empêche les entreprises américaines de faire du commerce avec Cuba. Il a été mis en place depuis le 3 février 1962.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite