Lutte contre le terrorisme au Sahel : Rapprochement entre deux structures du Burkina Faso et du Mali

Ceci est un communiqué conjoint sur la signature d’une convention cadre de partenariat entre le Centre national d’étude stratégiques du Burkina Faso (CNES-BF) et l’Ecole de maintien de la paix Alioun Blondin BEYE de Bamako en République du Mali (EMP-ABB).

Le 10 Octobre 2024, à Bamako (Mali), le Centre national d’étude stratégiques du Burkina Faso (CNES-BF) et l’Ecole de maintien de la paix Alioun Blondin BEYE de Bamako en République du Mali (EMP-ABB) ont procédé à la signature d’une convention cadre de partenariat.

Le Centre National d’Études Stratégiques (CNES) est un Établissement Public de l’État à caractère Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT) doté de la personnalité morale et de l’autonomie scientifique et pédagogique. Sa vision est d’être une institution de référence en matière de connaissance de l’environnement stratégique, de veille et d’anticipation stratégiques, qui catalyse la construction d’un puissant leadership stratégique national dans la gouvernance de la sécurité nationale.

Son objectif global est de soutenir la politique et la stratégie de sécurité nationale du Burkina Faso par le développement de capacités nationales autonomes d’analyse et d’anticipation stratégiques, de prévention et de gestion des crises et des situations conflictuelles.

Depuis 2007, l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako est un centre d’excellence régional. Elle est membre de l’Association des centres africains de formation au soutien de la paix (APSTA), l’Association Internationale des Centres de Formation en Maintien de la Paix (IAPTC) et figure parmi les 6 centres de l’Architecture de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine. Sa vision est d’être un Centre International de référence dans le domaine de la formation, de la recherche, de l’analyse et de l’innovation sur l’ensemble du spectre des OP et sur toutes les questions touchant à la paix et à la sécurité en Afrique.

En signant cette convention, les deux institutions poursuivent trois objectifs majeurs :

collaborer et mettre en œuvre des projets de recherche conjoint sur les thématiques pertinentes ;

faciliter des consultations et des échanges d’informations et d’expertises sur des questions d’intérêt commun.

organiser des formations conjointes ou des briefings pour soutenir les acteurs qui travaillent sur des problématiques de sécurité humaine.

La signature de cette convention intervient dans un contexte où les trois pays du Sahel (Burkina, Mali, Niger) ont décidé de mutualiser leurs efforts pour un retour rapide de la paix dans la région. En s’engeant dans une dynamique de travail collectif, le Centre national d’études stratégique (Burkina Faso) et l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMP-ABB) de Bamako entendent concrétiser l’engagement des plus hautes autorités de l’espace AES à fédérer toutes les énergies pour faire de cet espace un havre de paix pour les populations.

Fait à Bamako, le 10 Octobre 2024

