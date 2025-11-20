CAN 2025 : « Continuer à travailler pour avoir une bonne équipe à la CAN », selon Brama Traoré

Partage

Pour la fenêtre FIFA du mois de novembre 2025, Brama Traoré a fait tourner son effectif. Occasion pour certains joueurs de s’illustrer et convaincre le coach de leur accorder sa confiance. A l’issue des deux victoires en matchs amicaux contre le Niger et le Bénin, Brama Traoré tire des satisfactions de ce regroupement.

Face au Bénin, le sélectionneur des Étalons Brama Traoré a opéré plusieurs changements avec la présence de Georgi Minougou, Gustavo Sangaré, Adamo Nagalo, Cyrille Badolo, Boni Trova, etc. Ce qui a permis de tester la motivation de tout un chacun.

« Ce soir, nous avons dit aux enfants de tout donner. C’est le dernier match, il fallait se mettre en confiance. On a joué contre une très bonne équipe du Bénin qui était bien en place mais nous avons pu les déplacer et pouvoir scorer. Je crois que c’était un match tactique. Nous pensons que nous sommes prêts pour la CAN », analyse Brama Traoré.

Avec une victoire nette de 3 à 0, Brama Traoré tire des enseignements positifs. « Je tire beaucoup de satisfaction. Pour nous c’était de voir certains joueurs et pouvoir fixer nos choix. Ces joueurs nous ont vraiment donné satisfaction. Que ce soit au premier match comme au deuxième match. On a fait tourner l’effectif. Il y a certains qui n’ont pas pu jouer. Mais ce n’est pas grave. On connait déjà leur qualité », ajoute Brama Traoré.

Continuer le travail

Cependant, rien n’est encore acquis à quelques semaines de la CAN 2025. « Nous allons continuer à travailler pour que nous puissions avoir une bonne équipe à la CAN. Mais ce soir, c’était bien », poursuit le sélectionneur des Étalons.

Au-delà des deux victoires lors de cette trêve, Brama Traoré retient également la bonne ambiance dans le groupe. « Ce qu’on peut retenir, c’était la cohésion d’ensemble. On voit vraiment une équipe. Ils sont comme des frères. Ils sont vraiment une famille. Ce qui est bien pour aborder la CAN », espère-t-il.

La CAN 2025 débute le 21 décembre 2025 et la finale est prévue pour le 18 janvier 2026. Brama Traoré disputera sa première Coupe d’Afrique en espérant être le premier sélectionneur à brandir le trophée.