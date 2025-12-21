Culture : Wiki AfriMusique restitue les résultats de son édition pilote à Ouagadougou

La communauté des Wikimédiens du Burkina Faso a organisé, le samedi 20 décembre 2025 à Ouagadougou, une séance de restitution de l’édition pilote du projet Wiki AfriMusique. Cette initiative vise à renforcer la documentation numérique des artistes burkinabè et des acteurs de l’écosystème musical sur les plateformes Wikimedia, notamment Wikipédia.

Pensé comme un projet panafricain, Wiki AfriMusique a été expérimenté au Burkina Faso à travers une phase pilote. Selon la coordonnatrice du projet, Fusena Ouena, cette première édition avait pour objectif de tester les méthodes mises en place avant un éventuel déploiement à plus grande échelle.

« Wiki AfriMusique est un projet de documentation numérique de l’écosystème de la musique, principalement sur les plateformes Wikimedia, dont Wikipédia », a-t-elle expliqué.

Les travaux se sont déroulés en deux étapes. Il s’agit d’une phase de recherche qui a permis d’identifier les artistes à documenter et de collecter des sources fiables, avant la phase de rédaction et d’amélioration des articles, menée du 10 novembre au 10 décembre 2025.

« Ce que nous avons restitué ce soir, ce sont les articles créés et améliorés sur une vingtaine, voire une trentaine d’artistes », a précisé Fusena Ouena.

Parmi les artistes documentés figurent notamment la doyenne Léontine Addo-Gorgo, le doyen Biri Lengani, Francky FP et Ouédra. Selon la coordonnatrice du projet, cette initiative répond à un déficit important de contenus disponibles en ligne sur la musique burkinabè.

« Sur le plan numérique, la documentation de nos artistes est très faible. Lorsqu’on veut mener des travaux en se basant sur le numérique, il n’y a presque rien », a-t-elle déploré.

Présent à la cérémonie de restitution, le ministère en charge de la Culture a salué l’initiative. Selon Moussa Dicko, chargé d’émission au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le projet constitue un outil important pour la valorisation des artistes burkinabè. « Ce que nous avons vu est très important pour le secteur de la musique, notamment pour disposer de données fiables de nos artistes sur Wikipédia », a-t-il déclaré.

À l’issue de cette édition pilote, un rapport d’évaluation est attendu afin d’identifier les acquis et les insuffisances du projet. Selon Fusena Ouena, cette analyse permettra d’améliorer l’initiative en vue d’une nouvelle édition.

« L’objectif est de voir ce qui a marché, ce qui n’a pas marché et ce qui peut être amélioré, afin de relancer le projet en 2026 », a-t-elle indiqué.

À travers Wiki AfriMusique, les Wikimédiens du Burkina Faso entendent ainsi contribuer à la sauvegarde et à la visibilité du patrimoine musical burkinabè dans l’espace numérique mondial.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24