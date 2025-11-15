Cinéma burkinabè : Afrocreatives Wikiproject+ Film propulse les acteurs du 7ᵉ art sur Wikipédia

Partage

La communauté Wikimédia Burkina Faso a clôturé, le vendredi 14 novembre 2025, la 2ᵉ édition de la campagne Afrocreatives Wikiproject+ Film, une initiative dédiée à la promotion du cinéma burkinabè à travers la création et l’amélioration d’articles sur Wikipédia. L’objectif était de renforcer la visibilité en ligne des films, acteurs, réalisateurs et institutions du secteur.

Placée sous le thème « Cinéma et télévision d’Afrique », cette édition a enregistré une participation exceptionnelle. Plus de 200 articles ont été créés ou améliorés en seulement deux mois, alors que 25 articles étaient initialement attendus.

Une trentaine de contributeurs bénévoles ont ainsi œuvré à documenter et valoriser le patrimoine cinématographique national sur l’encyclopédie en ligne.

Pour saluer leur engagement, les participants ont reçu des attestations et les cinq meilleurs contributeurs ont été distingués avec des trophées et des récompenses financières. La présidente de Wikimédia Burkina Faso, Bassératou Kindo, a rappelé l’importance stratégique de Wikipédia pour le rayonnement du pays.

« Wikimedia est une communauté de contributeurs bénévoles active sur plusieurs projets, dont l’encyclopédie mondiale Wikipédia qui est la plus connue.

Wikipédia est un outil très puissant de communication, mais surtout de branding, parce que ça permet de faire connaître non seulement le pays, ses hommes, ses événements et l’ensemble de tout ce qui entoure ce pays. La preuve est que chaque fois qu’on va sur Internet et qu’on fait des recherches, Wikipédia figure parmi les cinq premiers résultats », a-t-elle indiqué.

Elle a également souligné que la communauté Wikimédia Burkina, créée en 2020, contribue à renvoyer une image positive du Burkina Faso, en contrastant avec la perception limitée souvent associée aux attaques terroristes.

Pour Ezin Kokou Ronny, co-fondateur de Wikimédia Burkina et coordonnateur du projet Afrocreatives, le bilan est très encourageant. « Cette campagne va au-delà du cinéma. Nous prévoyons d’élargir le projet à d’autres domaines comme la musique, la technologie ou encore d’autres secteurs culturels pour renforcer notre contribution », a-t-il précisé.

Il a par ailleurs invité les acteurs du cinéma burkinabè à travailler leur présence en ligne et à soigner leur e-réputation afin de mieux valoriser leur carrière.

Arrivée troisième au classement, la contributrice Fousséna Ouena, auteure d’une soixantaine d’articles et responsable de nombreuses améliorations, s’est dite fière d’avoir participé au référencement du Burkina Faso et de ses cinéastes à l’échelle mondiale.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24