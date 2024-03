La communauté des Wikimédiens du Burkina Faso lance les activités du mois de la contribution francophone

publicite

Les membres de la communauté des Wikimédiens du Burkina Faso ont procédé au lancement de la campagne du mois de la contribution francophone, le samedi 16 mars 2024, à Ouagadougou.

Le mois de la contribution francophone est un évènement annuel qui se tient au mois de mars, et qui a pour objectif d’encourager les contributions aux projets Wikimédia en Français notamment Wikipédia, Wiktionnaire, Wikidata et Wikimédia commons.

Au Burkina Faso, cette campagne vise à mettre en lumière le pays des Hommes intègres sur la grande encyclopédie qu’est le Wikipédia à travers une série d’ateliers de formation et de contribution. Ces activités permettront non seulement de référencer des personnalités mais aussi des faits historiques et de documenter le riche patrimoine culturel du Burkina.

Ezin K.Ronny, contributeur Wikimédia Burkina Faso a fait comprendre que la tenue de la campagne du mois de la contribution francophone est une première au Burkina Faso et vise à former des journalistes, des acteurs culturels, des étudiants à la contribution Wikipédia.

«Durant ces sessions du mois de mars et d’avril, nous allons organiser trois ateliers de contribution à Ouagadougou et deux ateliers à Bobo-Dioulasso. Pendant ces ateliers, les contributeurs auront l’opportunité et la chance d’apprendre à écrire des articles, à vérifier des sources et à contribuer sur la culture et sur des faits d’actualité du Burkina Faso », a-t-il expliqué.

Guillaume Reisacher, deuxième conseiller politique et presse à l’ambassade de France au Burkina Faso a salué cette initiative qui, selon lui, entre en droite ligne dans la dynamique de la semaine de la langue française et de la francophonie qui se tient du 16 au 2024 mars 2024.

«Je crois que c’est très important d’enseigner les gens, de renseigner sur les encyclopédies en sources ouvertes comme Wikipédia parce qu’il y a une production d’informations qui est très importante et qui est utilisée par beaucoup d’élèves, par beaucoup d’étudiants et c’est très important de former sur la qualité, la véracité des propos qui sont utilisés sur wikipédia », a-t-il encouragé.

