La coordination nationale de « deux heures pour nous, deux heures pour kamita » a donné le vendredi 15 mars 2024 son appréciation après la décision du gouvernement burkinabè de faire de la date du 15 mai une journée dédiée aux coutumes et aux traditions endogènes.

La date du 15 mai au Faso est désormais dédiée aux coutumes et aux traditions endogènes, à la foi traditionnelle. Et ce après la décision du conseil des ministres en date du 6 mars 2024.

Le mouvement « deux heures pour nous, deux heures pour kamita » a tenu à saluer la décision du gouvernement burkinabè pour cet acte. « La décision de la journée nationale des coutumes et traditions est un pas important des autorités administratives vers la reconnaissance des pratiques ancestrales », a salué Serge Bayala, coordonnateur national du mouvement.

Egalement, le coordonnateur national a souligné que cette décision « répare un tord, une injustice inqualifiable née de la barbarie coloniale dont nous portons encore malheureusement les stigmates ». Et c’est pourquoi, aux praticiens et aux adeptes de la foi traditionnelle, le coordonnateur national a invité l’ensemble des organisations et institutions de promotion de la culture et de la foi traditionnelle à une union sacré, à un plus grand souci d’organisation interne et à plus de discipline dans la consolidation des acquis et la conquête de nouveaux défis.

En d’autres termes « que cette journée soit mise en exergue pour porter la réflexion sur trois ponts essentiels, partout sur le territoire national notamment sur la valorisation de l’héritage culturel, sur l’équité dans le traitement des expressions religieuses et à mener une réflexion sur nos identités et leur saine transmission », a souhaité pour terminer Serge Bayala, coordonnateur national de « deux heures pour nous, deux heures pour kamita ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

