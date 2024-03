Cinéma : « Identitaire », un film qui prône la sauvegarde du patrimoine culturel

publicite

Loyale Production a présenté sa nouvelle série « Identitaire », le jeudi 14 mars 2024, à Ouagadougou. Cette œuvre filmographique traite des questions de la sauvegarde du patrimoine culturel.

« Vous n’ignorez pas que dans certains musées ailleurs, ce sont nos objets culturels, nos objets d’arts, qui sont exposés là-bas, et ce n’est pas quelque chose de bien pour notre propre culture, voilà un peu l’idée de l’identitaire, donc, apprendre à protéger notre patrimoine culturel », a expliqué de prime à bord, Sidgomdé Rouamba le directeur de Loyale Production.

Sur un total de 26 épisodes, 17 ont déjà été réalisés et disponibles. Les premières images de cette série ont été visionnées, devant un parterre d’invité. Quant aux téléspectateurs du jour, ils sont repartis avec un sentiment de goût inachevé. Ce faisant, ils ont lancé un message aux bonnes volontés pour aboutir le projet, pour qu’il soit très vite diffusé.

« On compte vraiment sur les bonnes volontés pour l’accompagner à boucler les 26. Vous savez qu’une série c’est par saison, et on attend vraiment qu’on boucle les 26 pour espérer les diffuser. Pour le moment, il n’a bouclé que 17 épisodes, il va falloir qu’il ait les moyens pour boucler les 9 autres épisodes, pour boucler la saison pour que les téléspectateurs ne puissent pas trop s’impatienter. C’est le patrimoine culturel qu’il met en évidence sur nos écrans, et ça rentre en droite ligne de nos ambitions », a laissé entendre Yaoma Somé, directeur de production de la RTB.

Après visionnage du premier épisode, la série « Identitaire » a été remise de façon symbolique à la RTB. Yaoma Somé a rassuré de la diffusion de la série sur les antennes de la RTB dès le tournage bouclé. La série « Identitaire » a été co financée à hauteur de 39 millions de FCFA par le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) et l’Union Européenne.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

