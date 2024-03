Burkina-Russie : « African Initiative » poursuit sa dynamique de formation d’un grand nombre de Burkinabè au premier secours médical

publicite

L’Association russo-burkinabè, « African Initiative », a poursuivi sa série de formations en premier secours médical avec les élèves et le personnel médical du lycée municipal Bambata de Ouagadougou. C’était le vendredi 15 mars 2024, audit lycée, avec une cinquantaine de participants.

A l’instar des précédentes sessions, Dr Dmitrii Dolbnya, médecin infectiologue russe, a rappelé que l’assistance que l’on veuille porter à quiconque se doit d’être volontaire et pleine d’engagement. Il est primordial alors, pour toute personne s’adonnant à une telle tâche, a-t-il fait comprendre, de garder son calme, d’évaluer la situation autour d’elle et d’indiquer une personne pour alerter les urgences dans un premier temps. Dans un second temps, et selon le cas d’accident ou d’incident, Dr Dmitrii a conseillé de mettre en pratique les techniques apprises.

Au nombre de ces techniques enseignées, le massage cardiaque, l’extraction d’un corps étrangers mal ingurgité par un adulte et par un enfant ; l’assistance à une personne ayant perdu connaissance, à une personne victime de noyade, à une personne toujours en contact du courant électrique ; les premiers réflexes à avoir en cas d’accident (s) de la route, etc.

Dr Dolbnya a insisté sur le fait que, face à chaque situation de secourisme, il est important, pour la personne venant porter assistance, de se sentir d’emblée hors de danger, de s’assurer d’être elle-même à l’abri de tout danger au risque d’avoir une seconde victime. Dr Dmitrii Dolbnya a en somme salué l’assiduité et l’esprit de participation de ses hôtes du jour.

En marge de la session de formation, l’association « African Initiative » a fait don de produits médicaux de première nécessité, notamment des boites d’Efferalgan de 1000 mg, des bidons de Bétadine, des boites d’Albendazole TM 400 mg, des boites de Smecta, des comprimés de Litacold, des sachets de Fervex, des bandes, des compresses, des pommades à utiliser en cas de brûlure, etc.

Pour rappel, ces sessions de formation ont pour but d’initier ou de renforcer les connaissances d’un grand nombre de Burkinabè en premiers secours médical. Elles s’inscrivent dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

