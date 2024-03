Soutien à la transition : La province du Bazèga emboite le pas à la dynamique

publicite

Le Mouvement Le Faso ma patrie a organisé un meeting de soutien à la transition, conduite par le Capitaine Ibrahim Traoré, le samedi 16 mars 2024 à Kombissiri, dans la province du Bazèga.

« IB Traoré ! », « Capitaine Traoré ! », « Vive IB ! », ont, entre autres, scandé les membres et sympathisants du Mouvement Le Faso ma patrie, drapeaux burkinabè, nigérien et russe en mains, jusqu’à se rendre au Haut-Commissariat de la province du Bazèga où ils ont adressé un mot à l’autorité provinciale.

« Notre chère patrie a connu les pires misères du fait des intérêts égoïstes de certains de ses fils et filles. A cela, s’est ajoutée cette guerre injuste qui a accru les blessures de notre peuple. Mais Face à toutes ces multiples velléités contre notre nation, nos autorités actuelles ont su activer les véritables leviers pour amorcer les luttes d’émancipation et d’affirmer la souveraineté de notre peuple. C’est pourquoi, notre rôle, en tant que société civile, doit consister scrupuleusement à soutenir la dynamique actuelle pour l’aboutissement des combats de notre peuple… », a déclaré Honoré Samadoulougou, président du Mouvement Le Faso ma patrie, dans son adresse. Il a en outre invité toute la jeunesse burkinabè à poursuivre la veille citoyenne patriotique dans les différentes villes du Burkina Faso.

Lucien Zié, Secrétaire général (SG) du mouvement, livrant le contenu d’un mémorandum adressé au ministre d’Etat, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, porte-parole du gouvernement, a énuméré des recommandations. « La construction et la réhabilitation des barrages et de sites agricoles aménagés pour permettre à la province du Bazèga de participer pleinement à l’initiative présidentielle pour la sécurité alimentaire ; la construction d’infrastructures routières afin de désenclaver nos différentes communes aux riches potentialités naturelles ; la construction et la réfection des retenues d’eau afin d’accroitre l’exploitation des produits halieutiques ; la prolongation de la transition à l’effet de permettre au Capitaine Ibrahim Traoré de poursuivre pleinement les œuvres de la construction de la nation », a-t-il cité.

Mais avant, il a réaffirmé le soutien du mouvement au gouvernement de transition. « Toute la province du Bazèga vous soutient totalement quels que soient les vents et marées », a-t-il dit.

Téné Justine Kientega/Ilboudo, Haut-Commissaire de la province du Bazèga, a accusé réception du mémorandum, puis a promis de l’acheminer à qui de droit. Elle a aussi salué à sa juste valeur l’initiative du mouvement et l’a invité à continuer dans la veille citoyenne.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

