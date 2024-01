Premier secours médical : Russes et Burkinabè outillent des scolaires, parents d’élèves et le corps enseignant du Lycée municipal de Nagrin

Scolaires, parents d’élèves et corps enseignant du Lycée municipal de Nagrin, à Ouagadougou, ont bénéficié d’une session de formation en premier secours médical le mercredi 24 janvier 2024. Cette session, initiée par l’association russo-burkinabè, « African Initiative », s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie.

Comment assister une personne qui a perdu connaissance ? Que faire face à une personne victime de noyade ? En cas d’accident (s), quels sont les premiers réflexes à avoir ? Tels sont, entre autres questionnements, auxquels a tenté de répondre Dr Dmitrii Dolbnya, médecin infectiologue, exerçant dans la ville russe de St Pétersbourg, et membre de l’association russo-burkinabè « African Initiative ».

Dr Dmitrii a rappelé que l’assistance que l’on veuille porter à quiconque se doit d’être volontaire et pleine d’engagement. Ceci dit, il est primordial pour toute personne s’adonnant à une telle tâche, a-t-il fait comprendre, de garder son calme et selon la gravité de la situation, faire appel aux urgences ou conduire la victime dans un centre de santé après l’avoir maintenue dans un état stable.

Au-delà de toutes les techniques qui ont été enseignées, le médecin infectiologue russe a mis un point d’honneur sur la propreté. Pour lui, il est d’une nécessité de toujours garder son corps et son environnement propres. Il a ainsi exhorté les élèves du lycée municipal de Nagrin à bien garder cela à l’esprit.

Dans une ambiance amicale, amusante et de façon interactive, élèves, parents d’élèves et corps enseignant du lycée hôte ont échangé et partagé des expériences. Cette session de formation, Dr Dmitrii dit l’avoir trouvée différente des autres sessions en ce sens qu’il y a eu beaucoup de question sur le mysticisme.

« Je respecte les croyances ici au Burkina Faso. J’ai expliqué qu’il faut prendre tout en compte ; il faut utiliser la médecine et aussi toutes les ressources qu’il faut pour pouvoir aider une personne », a-t-il indiqué.

Aminata Ouédraogo/Komi, Proviseure du Lycée municipal de Nagrin, a fait savoir sa joie de recevoir l’association dans son lycée. Cette formation, pour elle, vient à point nommé. C’est donc des sentiments de joie, de gratitude qu’elle a fait savoir à l’association russo-burkinabè.

Nafissatou Amélie Compaoré, élève en classe de 4e, s’est aussi réjouie de la formation. Elle a confié qu’elle leur permettra désormais de mieux veiller sur leurs camarades à l’école, leurs proches à la maison et même dans les endroits où ils seront.

En marge de la session de formation, le lycée a reçu un tensiomètre et les participants ont, chacun, bénéficié de kits médicaux. Chaque kit est composé d’une boite d’Efferalgan de 500 mg, un kit de test rapide du palu, une boite de Bétadine, de la pommade à utiliser en cas de brûlure, une boite d’Albendazole TM 400 mg, une boite de Smecta, 4 comprimés de Litacold, une boite de Fervex, des bandes et des compresses.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

