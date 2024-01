Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré a promulgué la loi portant modification de la Constitution

publicite

Le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a promulgué la loi portant révision de la Constitution, précédemment adoptée par 90% des parlementaires. « Est promulguée la loi constitutionnelle N° 045-2023/ALT du 30 décembre 2023 portant révision de la Constitution », indique un décret présidentiel signé le 22 janvier 2024, selon l’Agence d’Information du Burkina (AIB).

Le 30 décembre dernier, cette loi avait été adoptée par l’Assemblée législative de Transition (ALT). La nouvelle loi introduit des innovations majeures dans la Constitution burkinabè comme l’officialisation des langues nationales, la rétrogradation du français du statut de langue officielle en celui de langue de travail, au même titre que l’anglais.

Il y a également la création du Conseil national des communautés et la suppression du Conseil économique et social (CES), du Médiateur du Faso et de la Haute Cour de justice.

