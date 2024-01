Santé sexuelle et reproductive : Le projet SHM voit le jour pour promouvoir la santé et l’hygiène menstruelle des jeunes filles

En vue de promouvoir la santé et l’hygiène menstruelle des cibles, et accroitre les revenus des femmes et filles, les associations Partenariats et Actions pour le Développement Socio-économique des Personnes Vulnérables de la Région du Centre Nord (PADESEC-CN) et l’Organisation pour la Justice Sociale et l’Equité de Genre (OJUSEG) ont mis en œuvre le projet Santé et l’Hygiène Menstruel (SHM). Pour faciliter la réflexion, les échanges sur les indicateurs, les acteurs du projet se sont réunis ce jeudi 25 janvier 2024, à Ouagadougou.

En milieu scolaire, bien qu’il manque encore des statistiques, la problématique des menstrues apparait comme l’une des causes de la faible performance scolaire et parfois de la déscolarisation des filles.

Dans le domaine de la sexualité, il est à souligner une insuffisance dans l’accompagnement pour gérer leur vie sexuelle de manière épanouie et responsable et cela se traduit par la non-maitrise du cycle menstruel, le manque de connaissance et de matériel de protection adéquat, le manque ou l’insuffisance d’infrastructures hygiéniques adaptées dans les écoles et collèges.

Au vu de ce déficit, les associations Partenariats et Actions pour le Développement Socio-économique des Personnes Vulnérables de la Région du Centre Nord (PADESEC-CN) et l’Organisation pour la Justice Sociale et l’Equité de Genre (OJUSEG) ont jugé utile d’initier le projet Santé et l’Hygiène Menstruel (SHM).

« Le projet Santé et l’Hygiène Menstruel (SHM) est un projet qu’on a mis en place juste pour améliorer la santé menstruelle, et surtout l’hygiène menstruelle des filles et femmes en général, parce que pour nous, l’objectif est vraiment d’améliorer la santé et accroitre les revenus à travers la production des serviettes hygiéniques par les filles et les femmes elles-mêmes, qui par ces productions elles auront à leur disponibilité des kits hygiéniques de protection et ensuite les revendre pour avoir plus de revenus », a renseigné Moumouni Maïga, responsable chargé du projet Santé et l’Hygiène Menstruel (SHM) à Kaya.

« c’est un projet qui fait la sensibilisation »

Mis en place dans deux communes, en l’occurrence Kaya et Tenkodogo depuis 2022, le projet SHM a été rendu possible grâce à l’appui technique et financier de l’ONG IAMANEH Suisse. A écouter la représentante de l’ONG au Burkina, leur volonté d’accompagner le projet relève de sa pertinence.

« Quand on prend également au niveau des latrines, c’est un projet qui fait la sensibilisation pour qu’il y ait des latrines surtout en milieu scolaire pour les filles… Ce projet accompagne les micros entreprises pour la fabrication des serviettes hygiéniques lavables, et même la diversification des protections… C’est autant d’éléments qui ont convaincu IAMANEH de la pertinence du projet », a fait savoir Bibiane Yoda représentante de l’ONG IAMANEH Suisse au Burkina.

Venus de la ville de Kaya et de Tenkodogo, les acteurs du projet se sont réunis ce jeudi 25 janvier 2024 à Ouagadougou, pour ensemble discuter sur le projet, et aussi dégager des pistes pour son bon déroulement.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

