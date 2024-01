CAN 2023 : Le Mouvement endogène de Harouna Kaboré au service des Étalons

publicite

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, qui se déroule du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, est l’occasion pour les Étalons du Burkina Faso de briller sur la scène continentale. Pour les encourager, ils peuvent compter sur le soutien de Harouna Kaboré, ancien ministre du commerce du Burkina Faso. Ce dernier a mobilisé des supporters et payé des tickets à travers le Mouvement endogène, dont il est le président.

Le Mouvement endogène apporte son soutien aux Étalons. A l’occasion de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, cette organisation a mobilisé ses membres pour se rendre au stade aux côtés de l’Union nationale des supporters des Etalons. Harouna Kaboré, ancien ministre du commerce du Burkina Faso, passionné, a décidé de mettre à profit son réseau et son influence pour rassembler les Burkinabè vivant en Côte d’Ivoire et les inciter à se rendre au stade pour soutenir leur équipe nationale.

Il a ainsi organisé des transports, des animations et des distributions de tickets pour les supporters qui veulent aller au stade. Harouna Kaboré répond à l’appel de l’ambassade et au consulat du Burkina Faso en Côte d’Ivoire pour renforcer la mobilisation.

Une équipe consciente des enjeux et méritante

« Les Etalons du Burkina Faso sont engagés dans la compétition pour remporter le titre de champions d’Afrique. Il est important que les Burkinabè se mobilisent pour constituer le 12e homme pour pousser notre onze national à la victoire », explique Harouna Kaboré. Il rappelle les initiatives entreprises par l’ambassade du Burkina Faso afin de mobiliser les Burkinabè vivant en Côte d’Ivoire à soutenir les Etalons.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche de l’association endogène qui a pu mobiliser du monde grâce à un tournoi de football qu’elle organise en collaboration avec d’autres associations. « Il était normal que ces mêmes personnes se mobilisent dans le cadre de la mobilisation locale ici à se mettre dans la même dynamique pour accompagner les Etalons à la victoire. Ce qui explique notre engagement chaque fois pour que les choses puissent bien se faire pour qu’il y ait suffisamment d’animations au stade, que nous puissions vibrer avec eux pour que nous puissions leur envoyer de la pensée positive », ajoute Harouna Kaboré.

Harouna Kaboré est également admiratif du parcours des Etalons, qui ont su se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Pour lui, la détermination, le talent et l’esprit d’équipe des joueurs ont fait la différence. « On a une équipe des Etalons qui est consciente que le peuple est mobilisé derrière. Des joueurs qui sont conscients des enjeux et qui donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont en face d’autres grandes nations de football. Donc, ils arrivent à chaque fois à tirer leur épingle du jeu. Les Etalons méritent notre soutien. Ils méritent d’être soutenus » a-t-il affirmé.

Un soft power pour le Burkina Faso

Harouna Kaboré voit également dans la participation des Etalons à la CAN 2023 une opportunité de valoriser le Burkina Faso sur la scène internationale. Il estime que le football, comme la culture ou le cinéma, est un moyen d’exprimer le potentiel, la diversité et la richesse du pays, et d’attirer l’attention des médias, des investisseurs et des touristes.

« Ce sont des moments importants et des occasions importantes pour valoriser le potentiel de son pays en mettant en valeur les athlètes. Vous savez, à chaque fois que les Etalons gagnent, le Burkina Faso est connu sur la scène internationale et on va chercher ce que ce pays a d’autres en termes de potentialités », dit-il.

Il prend le cas également des performances réalisées par Iron Biby, champion du monde de log lift et Hugues Fabrice Zango, champion du monde de triple saut. « Quand vous êtes d’une grande nation de sport comme Iron Biby qui nous fait plaisir au niveau du soulever de poids, comme Zango qui fait de grandes enjambées, si les Etalons qui remportant la Coupe d’Afrique, c’est un véritable soft power pour notre pays. Les médias en parlent. Tout le monde en parle », fait-il remarquer.

Un peuple résilient et solidaire

Enfin, Harouna Kaboré insiste sur la dimension symbolique et politique de la participation des Etalons à la CAN 2023. Il rappelle que le Burkina Faso est un peuple résilient, qui a su faire face à des crises et des défis, et qui sait se rassembler autour de l’intérêt général. Il appelle donc tous les Burkinabè à faire preuve de patriotisme et à soutenir les Etalons, qui portent les couleurs et les valeurs du pays.

« Les éléments de résilience se trouvent dans la capacité de se dire que quand il s’agit de l’intérêt général, il n’y aucun calcul. Tout le monde doit être mobilisé. C’est pour cela quand on dit toujours, le Burkina Faso, nous disons, que c’est le Faso d’abord. Personne ne doit manquer à l’appel », souhaite Harouna Kaboré. Des centaines de membres de l’association endogène seront encore présents lors des autres rencontres des Étalons du Burkina Faso.

