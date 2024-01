CAN Côte d’Ivoire 2023 : Coopérant Russe au Burkina Faso, Dr Dimitri outille l’Union nationale des supporters des Étalons en premier secours médical avant leur départ

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Union nationale des supporters des Étalons (UNSE) a bénéficié d’une session de formation au premier secours médical ce samedi 13 janvier 2024, à Ouagadougou. Cette session, voulue dans le cadre de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie, a réuni une cinquantaine de membres de l’union.

La suite après cette publicité

La série des sessions de formation au premier secours médical voulue par la Fédération de Russie dans le cadre de sa coopération avec le Burkina Faso s’est poursuivie avec l’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE). En effet, cette dernière, sur le départ pour la ville de Bouaké en Côte d’Ivoire, a bénéficié des techniques d’assistance à une personne en situation d’urgence, de détresse, etc.

Dr Dimitri, médecin infectiologue, exerçant dans la ville russe de St Pétersbourg, saluant l’initiative de faire déplacer les supporters afin de soutenir leurs joueurs, dit avoir eu l’idée d’outiller et/ou de renforcer les capacités desdits supporters sur le premier secours médical avant leur départ.

Plusieurs modules, dit-il, leur ont donc été enseignés à savoir dans le cas d’électrocution, de noyade, d’asphyxie, etc. d’une personne. « Nous sommes satisfaits de cette session de formation d’autant plus qu’elle a été interactive », a déclaré Dr Dimitri.

Les activités, a-t-il par ailleurs annoncé, vont s’intensifier avec d’autres sessions de formations au profit des scolaires du Lycée Vénégré et des étudiants de l’Université Thomas Sankara et bien d’autres groupes de personnes.

Alice Koné, Vice-présidente de l’UNSE, a fait savoir sa gratitude aux initiateurs de la session de formation. « Merci aux formateurs, qui ont bien voulu nous inculquer ces connaissances afin qu’on puisse les pratiquer durant notre voyage et pendant la vie courante en cas d’accidents ou d’incidents », a-t-elle déclaré.

Pour elle, cette session à leur endroit est un véritable présent à la veille de leur départ pour la Côte d’Ivoire. « Nous sommes très satisfaits. Nous n’avons personne de ce genre parmi les voyageurs lors de nos déplacements. Il y a souvent un médecin pour tout le monde. C’est un vrai présent pour l’UNSE. On espère avoir moins de problèmes grâce à cette formation », a-t-elle en somme indiqué.

En marge de la session de formation, les participants ont chacun reçu un kit médical pouvant leur servir durant leur séjour en terre ivoirienne. Chaque kit est composé d’une boite d’Efferalgan de 500 mg, un kit de test rapide du palu, une boite de Bétadine, de la pommade à utiliser en cas de brûlure, une boite d’Albendazole TM 400 mg, une boite de Smecta, 4 comprimés de Litacold, une boite de Fervex, des bandes et des compresses.

A l’occasion, Dr Dimitri a formulé ses vœux les meilleurs pour les Étalons footballeurs. « En Russie, je ne regardais pas beaucoup le football, mais quand je suis venu ici, (ndlr, Burkina Faso) avec l’engouement, je me suis intéressé au football ; je souhaite une victoire des Étalons à la CAN. On va vraiment soutenir les Étalons du Burkina Faso », a-t-il dit.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite