Le pays de Vladimir Poutine s’exporte au Burkina Faso à travers une exposition « fenêtres sur la Russie »

Avec le concours de l’Agence fédérale pour la coopération Rossotrudnichestvo et la Commune de Ouagadougou, le centre de la diplomatie publique russe a ouvert ce samedi 13 janvier 2024 à la médiathèque municipale de Ouagadougou, l’exposition photographique « fenêtres sur la Russie ».

Ouverte ce samedi 13 janvier, l’exposition photographique « fenêtres sur la Russie » se tient jusqu’au 19 janvier 2024 à la médiathèque municipale de Ouagadougou. Cette exposition des clichés sur la Russie va permettre au peuple burkinabè de mieux connaître la richesse de la culture du peuple russe.

« Chaque tableau, chaque photo, à cette exposition est un témoin mais aussi véhicule la riche et la profonde culture du peuple de la Russie et exprime la grandeur de la Fédération de Russie (…) Nous avons la conviction que c’est à travers ce type d’action que les peuples burkinabè et russe vont mieux se connaître », a fait savoir Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’Etat, ministre en charge de la culture.

Reconnaissant l’importance de cet événement qui permettra de renforcer les liens entre les peuples de Vladimir Poutine et de Ibrahim Traoré, Goubenko Sergey, représentant de l’ambassade de Russie, a indiqué que son pays est disposé à offrir plus pour le Burkina Faso.

« La Fédération de Russie a beaucoup à offrir à nos amis burkinabè : le transfert de nos expertises et connaissances, l’éducation et la formation des futurs cadres. La base de cette coopération est la protection des valeurs traditionnelles, par opposition aux valeurs occidentales, ainsi que le respect de souveraineté des peuples et leur droit de choisir leur propre voie de développement », a-t-il souligné.

Natalia Krasovskaïa, cheffe de la diplomatie publique russe, a indiqué que « l’ouverture de l’exposition et le début du travail de la maison russe sont des événements importants qui symbolisent le grand intérêt de nos pays les uns pour les autres et donnent un bon départ pour le développement de nombreuses initiatives éducatives et culturelles conjointes ».

Pour marquer et manifester cette bonne relation entre les peuples russe et burkinabè, la cheffe de la diplomatie publique russe a annoncé l’ouverture effective du centre culturel russe dans deux mois.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

