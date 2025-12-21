Sécurité routière : Une opération de don de sang pour assister les victimes d’accidents durant les fêtes

En collaboration avec l’Office national de la sécurité routière (ONASER), l’association Zéro Goûte de Sang sur la Route a organisé, ce dimanche 21 décembre 2025, une opération de collecte de sang. Cette initiative vise à venir en aide aux victimes d’accidents de la circulation en cette période de fêtes de fin d’année, ainsi qu’à d’autres malades en situation de besoin.

Jusqu’au 1er janvier 2026, l’association entend poursuivre ses actions sur le terrain à travers des séances de sensibilisation des populations.

L’objectif est de promouvoir une conduite plus responsable, notamment le port du casque, dans un contexte marqué par une recrudescence des accidents de la route durant les fêtes. Bien avant cela, elle organise une opération de collecte de sang, environ une centaine de poches de sang sont attendues à l’issue de l’opération.

Selon Moumouni Koudougou, président de l’association Zéro Goûte de Sang sur la Route , cette activité s’inscrit dans le cadre de la campagne annuelle « Fêtes de fin d’année sans défaite ».« L’objectif c’est de recueillir du sang pour les victimes des accidents de la circulation routière. Parce que décembre, c’est un mois où nous enregistrons beaucoup d’accidents de la circulation routière », a-t-il expliqué.

Pour le président de l’association, la sécurité routière poursuit deux objectifs majeurs : prévenir les accidents de la circulation et limiter leur gravité. « On travaille à collecter le sang dès maintenant parce quand les victimes arriveront aux urgences qu’on ne dise qu’il y a le sang qui manque », a-t-il ajouté.

Parmi les activités prévues dans le cadre de la campagne « Fêtes de fin d’année sans défaite », l’association prévoit également le lancement d’une campagne digitale afin de toucher un public plus large.

Par ailleurs, Moumouni Koudougou a lancé un appel aux Burkinabè à faire du don de sang un acte régulier de solidarité. « Donner régulièrement du sang. Normalement, 1% de la population du Burkina Faso devrait donner son sang. Et là, on aura plus à lancer des SOS », a-t-il interpellé.

Dr Esther Ouattara, médecin généraliste au Centre régional de transfusion sanguine du Kadiogo, a salué cette initiative qui contribue à renforcer les réserves de sang, particulièrement sollicitées en cette période marquée par une forte prévalence du paludisme et de la dengue. « Je pense que tout citoyen burkinabè doit faire du don de sang, une activité regulière. On est tous exposé, on est tous appelé à faire un cri de coeur face à cette situation », a-t-il sensibilisé.

De son côté, Oumarou Ouédraogo, membre de l’association Zéro Goûte de Sang sur la Route, se dit familier de cet exercice. Pour lui, il n’y a pas de plus grande satisfaction que de marquer une pause pour offrir un peu de son sang afin de sauver des vies.

W.S

Burkina 24