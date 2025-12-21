Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ mobilise les forces vives du Guiriko : Soutiens de la chefferie, des religieux, des FDS et de l’administration

En séjour à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko, le samedi 20 décembre 2025, le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, a tenu une série d’audiences avec les leaders coutumiers et traditionnels, les autorités religieuses, la haute hiérarchie des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les chefs de circonscriptions administratives de la région.

Les représentants de la chefferie traditionnelle, par la voix de Siaka Sanon, ont salué la vision de développement portée par le Chef de l’État, notamment le lancement des travaux de l’autoroute Ouagadougou–Bobo-Dioulasso et la multiplication des unités industrielles à travers le pays.

Ils ont également exprimé leur satisfaction quant aux avancées enregistrées dans l’opérationnalisation de la loi portant statut de la chefferie traditionnelle, tout en réaffirmant leur engagement à accompagner l’État dans la reconquête du territoire et le développement national.

Conduite par Mgr Laurent Birfuoré Dabiré, la délégation des leaders religieux a félicité le Président du Faso pour ses actions en faveur de la sécurité, du développement et de la cohésion sociale. Le Chef de l’État leur a partagé des informations rassurantes sur l’évolution de la situation sécuritaire, soulignant que « le front progresse bien » et que la sécurité s’améliore au fil des combats.

Les religieux ont, pour leur part, réaffirmé leur engagement à prier pour que le Capitaine Traoré bénéficie de la sagesse et de la lumière nécessaires à la conduite du pays vers la paix et la souveraineté.

Enfin, lors de ses échanges avec les FDS et les autorités administratives, le Président a donné des instructions claires en lien avec la sécurisation et la reconquête de l’ensemble du territoire national. Le lieutenant-colonel Lassané Porgo a indiqué que les FDS ont renouvelé leur fidélité et leur engagement.

Les chefs de circonscriptions administratives, conduits par Mme Mariama Konaté/Gnanou, gouverneur de la région, ont également réaffirmé leur détermination à accompagner la politique gouvernementale dans le Guiriko.