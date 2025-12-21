Remise de l’étendard à la Force unifiée de l’AES : L’Alliance des États du Sahel entre officiellement en ordre de bataille

Le samedi 20 décembre 2025, le Général d’Armée Assimi Goïta, Chef de l’État du Mali et Président de la Confédération des États du Sahel (AES), a présidé la cérémonie solennelle de remise de l’Étendard à la Force Unifiée de l’AES (FU-AES). Cet acte hautement symbolique marque officiellement l’entrée en activité opérationnelle de cette force multinationale, conçue pour assurer la défense et la sécurité de l’espace sahélien commun au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

La cérémonie a réuni de hautes personnalités politiques, militaires et diplomatiques, parmi lesquelles le Premier ministre malien, le Président du Conseil national de Transition, les ministres chargés de la Défense des États membres de l’AES, les chefs d’État-major des Armées, ainsi que des ambassadeurs et représentants d’organisations internationales.

À cette occasion, le Général de brigade Daouda Traoré a été officiellement installé comme commandant de la FU-AES, avec pour mission de conduire cette force dans un environnement sécuritaire complexe et évolutif.

Dans son allocution, le Président Assimi Goïta a souligné que la remise de l’étendard constitue un marqueur historique, traduisant la volonté des trois États de prendre en main, en toute souveraineté, la défense de leur territoire.

Il a affirmé avec force que « l’AES est une réalité irréversible », ajoutant que l’étendard remis est un symbole vivant, porteur de mémoire, de volonté politique et de l’engagement commun forgé par le sacrifice des martyrs civils et militaires.

Le ministre de la Défense du Mali, le Général de corps d’armée Sadio Camara, a pour sa part rappelé que le Sahel traverse un moment décisif de son histoire. Insistant sur le fait que la paix, la sécurité et la souveraineté ne se délèguent pas, il a présenté la FU-AES comme l’aboutissement d’une mutualisation stratégique fondée sur les valeurs sahéliennes de solidarité, d’entraide et de dignité.

Depuis la Déclaration de Niamey du 6 juillet 2024, les Forces armées des pays membres ont déjà conduit plusieurs opérations conjointes majeures, notamment Yéréko I et Yéréko II, qui ont permis la neutralisation de chefs terroristes et la destruction de sanctuaires criminels, grâce à un partage renforcé du renseignement.

Face à des menaces désormais multiformes (terroristes, économiques et informationnelles), le Président Goïta a insisté sur la nécessité d’une anticipation stratégique permanente. Dans cette logique, la Confédération AES a engagé des réponses structurantes en matière de souveraineté informationnelle, avec la mise en place de la Télévision, de la Radio et de la presse écrite AES.

Avec la remise de son étendard et l’installation de son commandement, la FU-AES s’impose désormais comme un outil central de défense collective, au cœur de la nouvelle architecture sécuritaire sahélienne.