« Nous Vaincrons » |Culture burkinabè : Un levier économique et identitaire à consolider, selon Magloire Wendkuni Ouédraogo

Au Burkina Faso, la culture s’impose comme un pilier du développement économique et social, tout en jouant un rôle central dans la préservation de l’identité nationale. Pour Magloire Wendkuni Ouédraogo, titulaire d’un Master 2 en art, gestion et administration culturelle, les traditions constituent l’empreinte même des expressions culturelles burkinabè. Il est l’invité du jour de l’émission « Nous Vaincrons ».

Danses, rites et chansons communautaires garantissent l’authenticité de la création artistique et renforcent l’attractivité touristique du pays, tout en favorisant l’employabilité des jeunes, selon l’étudiant féru des questions culturelles.

Dans un contexte de mondialisation, la culture apparaît comme un outil stratégique permettant au Burkina Faso de se démarquer et de valoriser son savoir-faire. Toutefois, son développement durable nécessite des actions structurantes.

À l’horizon 2026, Magloire Wendkuni Ouédraogo plaide pour la mise en place de centres culturels régionaux, correctement équipés et suivis, ainsi que pour des mécanismes de financement adaptés aux artistes. La structuration des industries culturelles est également jugée indispensable pour bâtir une véritable économie de la culture.

La visibilité demeure un enjeu majeur. Des événements comme la Semaine nationale de la culture (SNC) et les festivals nationaux constituent de véritables vitrines de promotion, selon notre invité du jour. La diaspora contribue aussi à ce rayonnement, à travers l’organisation de festivals à l’étranger, à l’image d’un festival en Allemagne.

Enfin, la formation apparaît comme un maillon essentiel. Des structures à l’université Joseph Ki-Zerbo, ainsi que des initiatives privées, jouent un rôle clé dans l’encadrement des jeunes artistes. Une collaboration renforcée entre acteurs culturels et partenaires internationaux pourrait ouvrir de nouveaux marchés et assurer un avenir plus visible à la culture burkinabè.