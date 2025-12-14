« Nous Vaincrons » | Culture burkinabè : Entre héritage ancestral, créativité et défis contemporains (Eugénie Bila) 

publicite

Pilier de l’identité nationale et secteur à fort potentiel économique, la culture burkinabè puise l’essentiel de ses expressions dans les traditions ancestrales. Ce patrimoine constitue un véritable « puits » de ressources pour les acteurs du cinéma, de la mode ou encore de la gastronomie, qui y trouvent une source d’inspiration inépuisable. C’est l’avis de Eugénie Bila, étudiante en cinéma, invitée du jour de l’émission « Nous Vaincrons ».

Selon Eugénie Bila, étudiante en cinéma, le secteur connaît une « belle évolution » ces dernières années, portée notamment par un engagement accru de l’État. L’imposition du port de tenues locales telles que le Faso Danfani ou le Kôkô Donda lors des cérémonies officielles est perçue comme un signal fort en faveur de la valorisation de l’identité culturelle nationale.

Des événements majeurs comme le FESPACO et la Semaine nationale de la culture (SNC) jouent un rôle central. Véritables vitrines de promotion, ils rassemblent les acteurs culturels, renforcent les échanges et contribuent au rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale, avec des retombées économiques et sociales notables.

Malgré ces avancées, le secteur reste confronté à des défis importants. La situation sécuritaire limite les activités culturelles dans certaines régions, selon l’étudiante. Le manque de structuration et la perception encore marginale de la culture comme une véritable entreprise freinent l’accès aux financements. À cela s’ajoute l’influence extérieure, qui tend parfois à diluer l’identité propre.

L’un des atouts majeurs du Burkina Faso demeure sa diversité culturelle, forte d’une soixantaine d’ethnies, considérée comme une valeur ajoutée unique. Pour assurer la pérennité de ce patrimoine, la transmission aux jeunes générations est une question de survie.

La collaboration, tant au niveau national qu’international, s’impose enfin comme une nécessité, chaque citoyen étant appelé à devenir un ambassadeur de la culture burkinabè par des gestes quotidiens en faveur du consommer local et de la création nationale.