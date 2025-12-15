SITARAIL poursuit le renforcement et le renouvellement de son parc de matériel

publicite

Partage

SITARAIL a réceptionné, ce 10 décembre 2025, au Port Autonome d’Abidjan, un nouveau lot de six wagons-plateaux RENFE d’une capacité de 46 tonnes de charge utile chacun ; portant ainsi à 30 le nombre total de ce type de matériel déjà réceptionné sur la soixantaine attendue en 2025 et plus de 200 autres attendus courant premier semestre 2026.

Entamées depuis fin-2024, ces nouvelles acquisitions renforcent le parc de matériel de SITARAIL afin de mieux répondre aux besoin et défi d’approvisionnement et aux échanges commerciaux entre nos pays.

À travers cet investissement, SITARAIL et AGL réaffirment leur engagement, aux côtés des Etats Concédants, pour la pérennisation et le développement de l’outil ferroviaire et pour le renforcement de son impact socioéconomique pour nos populations.

#SITARAIL #AGL #Développement #Renforcement #parc #matériel