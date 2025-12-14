Le Sourou lance officiellement sa saison « Sport Pour Tous » 2025-2026 à Tougan

publicite

Partage

Les autorités provinciales chargées du sport ont lancée officiellement la saison sportive 2025-2026 sous le concept « Sport Pour Tous ». L’événement a eu lieu le samedi 13 décembre au stade Général Sangoulé Lamizana de Tougan, sous la présidence de Désiré Badolo, Haut Commissaire de la province.

La matinée a débuté par un cross populaire suivi d’une séance d’aérobics, qui a rassemblé une des habitants, de fonctionnaires et de jeunes. Cette mobilisation témoigne de l’adhésion de la communauté à cette initiative sportive inclusive.

Désiré Badolo, Haut Commissaire de la province du Sourou a souligné l’importance sociale de l’activité. « La politique du « Sport Pour Tous » voulu par les plus hautes autorités contribue au renforcement des liens de fraternité, de solidarité et du vivre-ensemble entre les différentes couches sociales », a-t-il déclaré.

Il a d’ailleurs souligné le rôle du sport dans le développement national. Dans la même logique Désiré Badolo a rappelé que l’objectif dépasse la simple pratique physique. « Le développement de notre pays passe aussi par des citoyens en bonne santé physique et mentale », a-t-il ajouté.

Le Haut Commissaire a également lancé un appel à l’élargissement de la participation, à toute la population du Sourou. « Je rappelle que ce n’est pas une activité qui concerne uniquement les fonctionnaires. Les séances du « Sport Pour Tous » sont ouverts à la participation de tous », a-t-il martelé.

De son côté, Dieudonné Yaro, Directeur provincial des Sports et des Loisirs du Sourou, a détaillé le cadre du programme qui s’inscrit dans la vision du Ministère. Il a exprimé sa satisfaction face à l’engouement. « La forte mobilisation témoigne de l’adhésion à cette vision inclusive du sport », a-t-il exprimé.

Les organisateurs ont annoncé que les séances de « Sport Pour Tous » se tiendront désormais chaque jeudi à Tougan.

Akim KY

Burkina 24