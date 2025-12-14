Musique : Dieudo le présent du ciel lance son 3e album, « Man ninré »

publicite

L’artiste Dieudonné Guedega, plus connu sous le nom de scène Dieudo le Présent du Ciel, vient d’enrichir sa discographie avec la sortie officielle de son troisième opus intitulé « Man ninré ». L’album, qui se veut un concentré de sonorités tradi-modernes, a été présenté à la presse et à ses fans le vendredi 12 décembre 2025 à Ouagadougou.

Dieudo s’est révélé aux mélomanes dès 2020 avec son tout premier album, « Yam dossé », qui fut très rapidement adopté. Deux ans plus tard, il confirmait son talent avec un second opus baptisé « Zamin béogo ». À travers ces œuvres, Dieudo a démontré une fois de plus sa maîtrise incontestée des sonorités du terroir burkinabè, consolidant sa place dans le cercle restreint des talents de la scène tradimoderne.

Le nouvel album, « Man ninré » est une œuvre discographique riche de douze (12) titres qui témoignent de la volonté de l’artiste de s’inscrire durablement aux côtés d’autres figures de renom.

Chantés presque entièrement en langue nationale mooré, les textes abordent des thématiques d’actualité et de société : le bienfait et l’humanisme ; le patriotisme et l’appel à la cohésion ; l’amour sous toutes ses formes ; une invitation pressante à la jeunesse au travail et à l’effort.

L’opus revisite avec brio les sonorités traditionnelles moaga, les auréolant de rythmes modernes qui promettent de faire danser les foules. L’album comporte notamment le titre « Dounia », fruit d’une collaboration avec l’artiste Ouendbénédo.

Prenant la parole, Dieudo a exprimé son émotion face à cet engouement : « C’est la première fois que je réunis autant de monde pour une dédicace. J’espère que l’œuvre leur plaira autant, et qu’elle me permettra de bâtir une meilleure carrière », a-t-il soutenu, soulignant son ambition de voir son nom gravé en lettres d’or dans l’histoire de la musique burkinabè.

L’album « Man ninré » est d’ores et déjà disponible en version clé USB au prix unitaire de 10 000 francs CFA, permettant aux mélomanes d’écouter et de soutenir cette nouvelle étape majeure dans la carrière de Dieudo le Présent du Ciel.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24