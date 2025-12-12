« Ma différence, mon originalité » : Le slam contre la stigmatisation du handicap

La Fondation Slamazone et ses partenaires ont officiellement lancé son nouveau projet d’envergure, « Ma différence, mon originalité ». Le lancement, qui coïncidait symboliquement avec la Journée internationale des droits humains, vise à utiliser le pouvoir de l’art pour sensibiliser le public sur la stigmatisation des personnes vivant avec un handicap.

Le cœur de cette initiative est une chanson et un clip vidéo interprétés par Malika la Slamazone elle-même, accompagnée de deux artistes atteints d’albinisme, Blaise et Charifat.

L’objectif est d’inviter à célébrer la diversité et à promouvoir l’égalité entre tous, avec un accent particulier sur l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Malika la Slamazone, la force motrice derrière le projet, a insisté sur son message universel. « Il est vrai que le projet est représenté aujourd’hui par des personnes atteintes d’albinisme, mais il porte à cœur tout type de handicap », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que le projet cherche à montrer que, « quel que soit le handicap, nous sommes tous humains, et c’est cette différence qui fait notre beauté et notre originalité ».

Ce projet s’inscrit dans une dynamique globale de lutte contre les inégalités et de promotion des droits humains. Le soutien du PNUD et de plusieurs partenaires institutionnels souligne l’importance de cette cause.

Snehal Soneji, Représentant résident du PNUD au Burkina Faso, a salué l’engagement de Malika lors de la cérémonie de lancement. « C’est la différence qui enrichit le monde », a-t-il affirmé.

Il a souligné la fierté du PNUD de s’associer à Malika, ambassadrice de bonne volonté, dont la musique permet de toucher une large partie de la population. Le PNUD réaffirme ainsi son soutien à toutes les initiatives qui contribuent au développement des communautés.

Malika la Slamazone a précisé que le clip permet aux personnes vivant avec l’albinisme de « partager ce qu’elles vivent et ressentent au quotidien ». Pour ancrer le message et garantir un changement durable, la Fondation Slamazone ne s’arrêtera pas là.

L’artiste a annoncé la sortie prochaine d’un dessin animé, puis d’un livre, afin d’intervenir directement dans le système éducatif et de provoquer un changement de comportement positif chez les plus jeunes.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24