Communiqué | Lonab : Report Ordre 4 +1 du Vendredi 12 décembre 2025

REPORT ORD. « 4+1 » DU VENDREDI 12/12/2025: 5 2 226 859

PMU’B, la fortune en fin de course !

Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso

Bonne chance à toutes et à tous,