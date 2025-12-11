Bangobro dévoile « Triomphe » : Un premier album pour la paix et l’unité au Burkina Faso

‎‎L’artiste burkinabè Bangobro a officiellement dévoilé, le mercredi 10 décembre 2025, son tout premier album intitulé « Triomphe ». Composé de 13 titres, ce projet musical se veut un véritable appel à la cohésion sociale, à la paix et à l’unité nationale.

‎‎À l’état civil Yempabou Amini Lompo, et enseignant de formation, Bangobro baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Élevé par une mère choriste, il fait ses premiers pas dans les activités culturelles des enfants à l’église.

Son amour pour la musique s’affirme encore davantage dans les années 2000, à travers l’écoute assidue des émissions de hip-hop diffusées à la radio. Une passion qui ne l’a plus jamais quitté.

‎‎Le rappeur raconte avoir commencé, dès 2017, l’enregistrement de son premier album. ‎« Ce projet n’a malheureusement jamais vu le jour à cause d’un problème technique », confie-t-il.

‎‎Mais loin de se décourager, l’artiste se perfectionne, se réarme artistiquement, puis revient plus fort. Il lance ainsi son premier single, Koudoumdé, accompagné d’un clip, avant d’entamer la réalisation d’un album semi-live, aujourd’hui abouti et prêt à rencontrer le public : Triomphe.

‎‎Bangobro explique le choix de ce titre par l’espoir qu’il porte pour son pays. ‎« Pour moi, [Triomphe] symbolise le Burkina Faso en pleine reconquête du territoire. Nous sommes proches de gagner cette guerre. Je voulais que mon album soit le reflet de cet élan collectif », affirme-t-il.

‎‎L’œuvre aborde différentes thématiques fortes, notamment dans des titres comme « Déposez les armes », où l’artiste lance un appel direct aux personnes engagées dans la violence. Il les invite à renoncer aux armes afin de permettre le retour de la paix. À travers « Koudoumdé » Instrumental et les autres morceaux, Bangobro explore des sujets liés au vivre-ensemble, à la tolérance et à la solidarité.

‎‎Pour toucher un public large, le chanteur a choisi de varier les styles musicaux. ‎« J’ai décidé de chanter sur plusieurs rythmes pour que chacun puisse s’y retrouver, tout en faisant passer un message unique : l’unité et la paix », explique-t-il.

‎L’album traverse ainsi différents univers il s’agit du reggae, du danse soul, du hip-hop, du gospel, afrobeat et du slam, un mélange qui reflète la richesse culturelle du Burkina Faso. ‎Triomphe est disponible au prix de 5 000 F CFA sur clé USB et accessible sur l’ensemble des plateformes de téléchargement légal.

‎Aurelle KIENDREBEOGO

‎Burkina 24