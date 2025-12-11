Cinquantenaire de l’UJKZ : Une soirée d’excellence célèbre le mérite et la solidarité

L’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) a marqué son Jubilé d’Or par une « Soirée d’Excellence » mémorable. Présidée par le Pr Jean-François Silas Kobiané, président de l’Université, l’événement du mardi 9 décembre 2025, a été l’occasion de magnifier le mérite et de renforcer les liens de solidarité au sein de la communauté universitaire et avec ses partenaires.

Devant un parterre d’invités prestigieux, des anciens présidents, des pionniers, et des délégations venues de la sous-région, d’Afrique centrale, de l’Est et du Canada, l’UJKZ a mis à l’honneur une centaine de ses acteurs.

La cérémonie a été rythmée par des allocutions et des performances artistiques de l’orchestre universitaire, culminant avec la remise des Attestations de reconnaissance ; Primes d’encouragement ; et des Bourses d’études.

L’engagement de l’UJKZ envers la réussite et l’équité a été particulièrement souligné à travers le soutien financier et matériel apporté aux étudiants. Les 26 meilleurs étudiants de Licence (soit deux par établissement) ont été récompensés par un ordinateur portable et une somme de 50 000 F CFA.

Par ailleurs, l’université a octroyé un appui financier de 125 000 F CFA à 40 étudiants en situation de vulnérabilité. Enfin, 20 étudiants supplémentaires ont bénéficié de bourses d’études d’une valeur de 50 000 F CFA chacune, offertes par le PCA de BOA, Lanciné Diawara.

L’université a salué les performances de ses membres dans divers domaines. Recherche et Innovation : Les enseignants-chercheurs et chercheurs ont été distingués pour l’excellence de leurs travaux, notamment ceux primés lors de compétitions scientifiques majeures, comme le FRSIT 2025.

Sport et Culture : L’UJKZ a également rendu hommage aux acteurs du monde sportif et culturel pour les nombreux trophées remportés lors des compétitions universitaires nationales.

A l’issue de la cérémonie, le Pr Jean-François Silas Kobiané a réitéré ses félicitations et remerciements. « C’est un moment très important et nous avons eu l’occasion de témoigner notre reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu’aux sponsors qui nous ont accompagnés pour la réussite de ce Jubilé d’Or. C’était une belle fête et c’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble de mes collaborateurs ».

