Burkina Faso : La Bibliothèque Nationale inaugure son extension, fruit d’un don du Japon

Vous vous rappelez sûrement qu’en mars dernier, l’Association Littérature sans Frontières avait reçu de la part de l’Ambassade du Japon un soutien financier d’envergure. Huit mois plus tard, cet engagement a porté ses fruits. Les infrastructures, issues de ce don conséquent de 132 989 euros, sont désormais ouvertes. L’inauguration des nouveaux locaux au sein de la bibliothèque nationale du Burkina a eu lieu le mercredi 10 décembre 2025 à Ouagadougou.

L’extension de la Bibliothèque nationale est l’aboutissement du projet APL (Aide Financière Non Remboursable pour les Projets Locaux), formalisé par la signature d’un contrat le 6 mars 2025 avec l’Association Littérature sans Frontière.

Ce financement a permis l’édification d’un bâtiment moderne et fonctionnel, incluant un bâtiment de lecture comprenant une salle de lecture spacieuse de 80 places, un espace de stockage de livres, et un bureau. Un bloc sanitaire interne et des latrines extérieures. Un espace communautaire dédié aux activités culturelles.

Ces nouvelles infrastructures permettront d’accroître de 2,5 fois le nombre d’usagers, visant un objectif de 750 personnes par mois au nveau de la bibliothèque nationale du Burkina.

Issaka Ouédraogo, Président exécutif de l’Association Littérature sans Frontière, a exprimé sa profonde satisfaction, y voyant une victoire pour la cause du livre.

«La réalisation de ce projet est une joie pour l’association qui arrive à réaliser des projets ambitieux. C’est aussi une satisfaction pour les lecteurs qui pourront avoir accès à un espace encore plus commode pour la lecture.

Aujourd’hui, le numérique tend à prendre le dessus sur le livre physique c’est vrai, mais avec l’engouement qu’il y a eu à la foire du livre, nous pouvons dire que l’espoir n’est pas perdu. Nous allons travailler à remettre les enfants et les jeunes sur le chemin du livre. Nous n’allons pas nous fatiguer aussi de nous battre pour que les infrastructures soient disponibles pour que le livre puisse s’exprimer », a t’il déclaré.

De son côté, l’Ambassadeur du Japon, Nagashima Jun, a réitéré ses remerciements à l’Association pour l’aboutissement du projet et a rappelé les motivations profondes de son pays.

«Le Japon accorde une place de choix au renforcement du capital humain, gage d’un développement durable. Nous nous réjouissons d’autant plus que cette extension pourrait accroitre modestement les capacités d’accueil de la bibliothèque au profit des usagers. Cet apport symbolique témoigne de la solidarité du peuple japonais envers le peuple burkinabè »,a t’il rappelé.

La concrétisation de ce projet d’APL, mis en œuvre à travers une association locale, illustre l’engagement du Japon à contribuer au développement endogène, en renforçant les capacités des acteurs locaux burkinabè.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24