Burkina Faso : Le Japon soutient la littérature à travers un don

L’Ambassadeur du Japon au Burkina Faso a signé ce jeudi 06 mars 2025, à Ouagadougou, un contrat de don APL (Aide Financière Non Remboursable pour les Projets Locaux) avec l’Association Littérature sans Frontière. Ce financement vise à soutenir les initiatives de l’association en faveur de la promotion de la littérature locale.

C’est un don d’une valeur de 132 989 euros soit environ 87 235 560 F CFA qui a été octroyé à l’association littérature sans frontière pour la mise en œuvre du projet d’extension de la bibliothèque nationale du Burkina Faso.

Dans son discours, l’ambassadeur Nagashima Jun a rappelé que le Japon accorde une place primordiale aux questions liées au développement du capital humain car celui-ci est le premier atout pour bâtir une nation forte et prospère.

« Le Japon est sensible aux questions de développement du capital humain. L’accès aux connaissances devrait être un droit et non un privilège. Je me réjouis d’autant plus que ce projet participe à la formation des ressources humaines de qualité, gage d’un avenir prometteur. Le Japon s’est bâti sur son capital humain et donc accorde une place de choix aux questions y relatives.

Le projet intervient alors que le Burkina Faso s’est engagé dans une stratégie nationale axée sur l’éducation sous l’initiative présidentielle pour l’éducation visant à accroître l’accès et la qualité de l’éducation au Burkina Faso. Il s’aligne donc sur cette dynamique amorcée », a laissé entendre l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Nagashima Jun.

D’un cout global d’environ 87 235 560 F CFA, le projet comprendra une salle de lecture équipée de tables et de chaises, une salle de stockage des livres équipée d’étagères, un bureau équipé, des sanitaires (toilettes internes et externes), une paillote externe, des équipements multimédias (ordinateurs, matériels de projection et de sonorisation).

Issaka Ouédraogo, président exécutif de l’association littérature sans frontière a exprimé sa satisfaction face à l’aboutissement de la signature de cet accord, en espérant qu’il apportera une impulsion nouvelle et du dynamisme à faire de l’accès au livre une réalité quotidienne des Burkinabè.

« La formalisation de cet accompagnement scelle une étape importante et intervient à un moment déterminant où l’accès aux livres reste une grande problématique au regard de l’insuffisance des bibliothèques dans la ville de Ouagadougou. De plus, le tout numérique ravit la vedette aux livres physiques. La réalisation de ces infrastructures contribuera donc à répondre à l’insuffisance d’infrastructures de promotion du livre et de la lecture », a-t-il souligné.

Fidèle Tamini, secrétaire général du ministère en charge de la communication, a salué le travail de l’association littérature sans frontière en faveur de la promotion du livre et de la lecture au Burkina Faso tout en les invitant à un respect strict des termes du contrat.

« La Bibliothèque nationale du Burkina est un symbole fort de notre patrimoine culturel et un pilier essentiel de l’accès au savoir pour nos concitoyens. Ce projet qui vient renforcer les capacités d’accueil, de médiation et de conservation de la Bibliothèque nationale lui permettra de mieux répondre aux attentes des usagers et de jouer pleinement son rôle dans la promotion du livre et de la lecture.

Aujourd’hui, plus que jamais, la culture et l’éducation sont des leviers stratégiques pour le développement durable. Une bibliothèque moderne et accessible est un outil puissant pour encourager la recherche, la créativité et l’épanouissement intellectuel et culturel ».

Il est à noter que l’association Littérature Sans Frontière est une association de droit burkinabè créée en 2022 et reconnue officiellement en février 2023. C’est une association de développement dont l’objectif est de contribuer à l’épanouissement psycho-social des enfants à travers la promotion de la culture littéraire chez les jeunes scolaires.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

