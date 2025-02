Coopération : Le Burkina Faso et le Japon dans une dynamique de renforcement de leur partenariat

L’ambassadeur du Japon au Burkina Faso Jun NAGASHIMA, a été reçu en audience dans la soirée du jeudi 27 février 2025 par le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE.

Le diplomate japonais et le Chef de la diplomatie burkinabè, ont passé en revue les points de la coopération entre le Burkina Faso et le pays du Soleil levant, et échanger sur les perspectives de consolidation des relations diplomatiques entre les deux pays.

A noter que le Burkina Faso et le Japon entretiennent une coopération dynamique, dans des domaines tels que les infrastructures routières, l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Lors des échanges, l’ambassadeur Jun NAGASHIMA a réaffirmé son engagement personnel et celui de son pays, à maintenir voire renforcer le partenariat dans tous les domaines d’intervention du Japon au Burkina Faso.

Karamoko Jean Marie TRAORE a saisi l’occasion, pour témoigner sa satisfaction quant à la qualité de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon, une coopération qui selon lui, est caractérisée par le dialogue et des actions concrètes avec des résultats sur le terrain.

Source : DCRP/MAECR-BE

