« Lioncela » : Une Héroïne en quête de justice pour la reconquête du territoire burkinabè dans le film « Lionne » de Rodrigue Rakis Kaboré

En compétition officielle dans la catégorie long métrage au FESPACO 2025, « Lionne » de Rodrigue Rakis Kaboré présente la situation sécuritaire du Burkina Faso et la participation incontestable de la gent féminine dans ce combat. Présenté à la mairie centrale de Ouagadougou, le jeudi 27 février 2025, ce film d’une 1h19 mn plonge les spectateurs dans le parcours de Lioncela, une guerrière accomplissant son rêve d’intégrer l’armée pour défendre son pays.

En marge de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le film “Lionne” de Rodrigue Rakis Kaboré a été sélectionné pour compétir dans la catégorie long métrage. La réalisation de “Lionne” a été inspirée de la résilience des forces combattantes, et de la bravoure des jeunes filles pour la reconquête du territoire burkinabè.

Abandonné très tôt par sa mère, Lioncela, élevé par son père, va poursuivre des études en architecture. Son père rêvait que Lioncela soit architecte comme lui. Toutefois, elle nourrissait le vœu d’être enrôlée par l’armée pour défendre son pays en proie aux attaques terroristes. Après un test, elle a pu intégrer le groupement d’intervention risqué qui ne sera pas sans conséquence.

Le réalisateur du film “Lionne”, Rodrigue Rakis Kaboré, a affirmé que beaucoup de jeunes décident volontairement d’intégrer l’armée pour lutter contre le terrorisme afin de reconquérir le territoire burkinabè. « De plus, la gent féminine on n’en parle pas, mais elle occupe une place très importante au niveau de l’armée. Elles se battent et font des victoires, d’où la naissance de Lionne. Ce film met en lumière également, la cohésion, l’amour pour la famille, et le vivre ensemble », a-t-il indiqué.

Selon Rodrigue Rakis Kaboré, « on peut réaliser un film à petit budget, mais avec une qualité incroyable ”. Et pour preuve, ce film a coûté, selon lui, près de 17 millions de francs CFA. Djamila Clémentine Ouédraogo, actrice principale du film “Lionne” est revenue sur son rôle dans ledit film.

« Le tournage de ce film a été une belle expérience pour moi. J’ai aimé mon rôle de Lioncela ». Elle a félicité la résilience des jeunes filles qui contribue de manière significative à une fin prometteuse de la guerre.

« C’est une chose de venir sur un plateau et on dit action, tu te mets dans la tenue, et tu tournes, et on dit coupé, et une autre chose d’être sur le terrain, tenir une vraie arme pour combattre pour notre pays, pour nous qui sommes ici. C’est vraiment quelque chose, je leur tire mon chapeau », a-t-elle précisé.

Rodrigue Rakis Kaboré a indiqué que malgré les difficultés rencontrées lors du tournage, l’équipe a montré une certaine résilience et cela a permis à l’équipe d’être plus consolidée. En perspectives, Rodrigue Rakis Kaboré a affirmé que « ne soyez pas surpris que pour 2025-2026, une autre lionne ou un lion vous soit présenté ».

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

Burkina 24

